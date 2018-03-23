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Более 300 жителей Волоколамского района обратились к врачам за пять дней. Врачи не видят связи с выбросом газа на свалке
26 марта 2018 г. | Время публикации 13:08 | Последние изменения 14:00
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Более 200 детей и около ста взрослых жителей Волоколамского района обратились к врачам из-за плохого самочувствия за пять дней, прошедших с момента первого выброса свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово". Об этом сообщила в понедельник заместитель главного врача Волоколамской центральной районной больницы (ЦРБ) по медицинской части Елена Савченко.

С 21 по 25 марта медики осмотрели 222 ребенка и 93 взрослых. В понедельник к врачам обратились 12 взрослых и семеро детей, передает "Интерфакс". По словам Савченко, пациенты жалуются на кожные высыпания и общее недомогание. "Пока явной связи с выбросами газов не выявлено", - сказала замглавврача (цитата по ТАСС).

Она уточнила, что врачи фиксируют только обострение классических для весны заболеваний. "Влажная сырая погода, ветреная погода, обостряются пульмонологические заболевания - хронический бронхит, бронхиальная астма, как у детей, так и у взрослых. Весной также обостряются все аллергические заболевания - хронические дерматиты, которых, и так, в принципе, достаточно много", - сказала Савченко.

По ее словам, в ЦРБ пациентов принимают также специалисты Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ). Осмотр ведут аллергологи, пульмонологи, терапевты, дерматологи, гастроэнтеролог и невролог, приезжал и токсиколог.

Ранее активисты на встрече с и.о. главы Волоколамского района Андреем Вихаревым пожаловались, что врачи при отравлениях ставят в карточке диагноз "ОРВИ", а потом неофициально объясняют, какие лекарства "ребенку нужно по факту дать". Региональный минздрав пообещал жителям района масштабную диспансеризацию.

По словам Вихарева, детям выделят детям бесплатные путевки в лагеря "Орленок" и "Артек" в Крыму, а также на Черноморском побережье Кавказа. Вихарев отметил, что выезжать прямо сейчас готовы около 50 детей. Большая часть родителей попросила перенести поездку на лето, чтобы не прерывать учебный год. В результате власти предоставили жителям право выбора - ехать сейчас или летом.

В Telegram-канале пресс-службы губернатора Московской области Андрея Воробьева сообщается, что отправиться на отдых в подмосковные лагеря пожелали 294 человека, большинство планируют это сделать в апреле. Во время рекультивации полигона "Ядрово" их смогут принять оздоровительные учреждения в Щелковском, Истринском, Пушкинском и Наро-Фоминском районах.
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