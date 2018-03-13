Омбудсмен Подмосковья назвала протесты в Волоколамске бизнесом, а вонь со свалки безопасной: в центре Москвы вреднее

Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова заявила, что среди протестующих против мусорных полигонов работает "определенная группа", для которой такая деятельность является бизнесом. Так она прокомментировала митинг
возле центральной городской больницы Волоколамска 21 марта, куда после выбросов со свалки "Ядрово" обратились около 150 детей
. Шестеро были госпитализированы.
"Волна вот эта по полигонам, она возникла неспроста, это мое четкое убеждение, что работает определенная группа, для которых это бизнес, скажем, определенный Мы отметили, что в определенные моменты (у ЦРБ Волоколамска) толпа резко увеличивалась, агрессия резко возрастала", - сказала Семенова РИА "Новости"
.
Она отметила, что госпитализация шести детей потребовалось, в основном, из-за тревоги родителей. У одного из троих детей, которых переводили из Волоколамска в московскую детскую больницу имени Филатова, по словам Семеновой, "наследственное заболевание, которое не связано с какими-либо отравлениями". Анализы еще двоих "не подтвердили высокую концентрацию каких-то газов".
По мнению уполномоченного, запах с полигона не несет вреда здоровью, хотя и неприятен. А выброс, случившийся в ночь на 21 марта, "на самом деле был, по показаниям и МЧС, и независимой экспертизы, не самый худший". По словам Семеновой, вред здоровью могут нанести концентрации вредных веществ в десятки раз больше нормы, чего в "Ядрово" не было. По мнению омбудсмена, даже в центре Москвы находиться вреднее, хотя физически это не ощущается.
Ранее мысль о том, что "мусорные" протесты в Подмосковье "хорошо спланированы, аффилированы и проплачены", высказывала
глава Клинского района Алена Сокольская, которую жители на крупном митинге
в начале марта требовали отправить в отставку.
Между тем протесты в Московской области продолжаются. В минувшие выходные жители Волоколамска провели новую акцию возле здания местной администрации, требуя немедленно закрыть "Ядрово". На следующий день прошел пикет со сбором подписей за то, чтобы главой Волоколамского района после отставки бывшего руководителя Евгения Гаврилова был назначен местный житель, а не "варяг". Напомним, Гаврилова сменил Андрей Вихарев, ранее руководивший Лосино-Петровским городским округом.
Под Коломной в воскресенье несколько десятков человек преградили мусоровозам путь
к полигону ТБО "Воловичи". Жители Клина, страдающие от соседства с полигоном "Алексинский карьер", сообщают о тех же симптомах у местных школьников, что и у детей в Волоколамске: нетипичном сильном утомлении, кровотечении из носа, случаях рвоты. В субботу жители Клина вышли на пикет
.