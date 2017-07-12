Владельцев торговых центров Подмосковья призвали проверить пожарную безопасность после трагедии в Кемерово

Министерство потребительского рынка и услуг Московской области обратилось к владельцам торговых центров с просьбой проверить наличие средств пожаротушения и доступность эвакуационных выходов. Об этом агентству "Москва"
сообщили в пресс-службе министерства.
"В связи с трагедией, произошедшей в ТЦ "Зимняя вишня" в городе Кемерово в минувшие выходные, министерство потребительского рынка и услуг Московской области обращается ко всем владельцам ТЦ - в инициативном порядке провести проверки на наличие и работоспособность средств пожаротушения, работоспособность пожарной сигнализации, доступность эвакуационных выходов, наличие эвакуационных схем и их размещение в доступных местах", - говорится в сообщении. С сотрудниками торговых центров рекомендуется провести инструктаж по вопросу соблюдения норм пожарной безопасности и действий в экстренной ситуации. О внеочередной проверке систем противопожарной безопасности также сообщили в пресс-службе столичного ТЦ "Афимолл Сити".
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" начался
в воскресенье, 25 марта, около 16:00 по местному времени (12:00 по Москве). Его тушение заняло более 12 часов, при этом в понедельник днем здание снова загорелось. В результате чрезвычайной ситуации погибли 64 человека
, еще шесть остаются под завалами. В больницах остаются 11 пострадавших, самый тяжелый из них - 11-летний мальчик, который выпрыгнул из окна четвертого этажа.
Очаг возгорания, по предварительным данным, находился на верхнем четвертом этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По сообщениям МЧС, в торговом центре практически на всей площади пожара обрушилась кровля. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
Что же касается безопасности торговых центров в столичном регионе, то еще в прошлом году сообщалось, что многие здания спланированы без учета ЧП
, а на мерах безопасности активно экономят сами собственники, забывая про противопожарную систему или же стремясь сэкономить как на проекте, так и на оборудовании. Столь же активно экономят на работах и обслуживании, доверяя их непрофессионалам или же предлагая за обслуживание смехотворные суммы. Экономят и на самих торговых площадях, захламляя пути эвакуации и запирая запасные выходы на ключ.