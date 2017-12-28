Иванов: для решения проблем со свалками в Подмосковье нужны десятилетия

16 марта 2018 г. Жители Подмосковья потребовали от президента признать факт экологической катастрофы в регионе

В интернете стремительно набирает популярность петиция, авторы которой требуют на самом высоком уровне заняться мусорной проблемой Москвы и области. Нынешние некомпетентные действия губернатора привели регион к социальному взрыву, говорится в обращении.