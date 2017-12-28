Иванов: для решения проблем со свалками в Подмосковье нужны десятилетия

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов назвал проблему свалок одной из "самых острых и запущенных проблем экологии вообще, потому что мы десятилетиями этим не занимались". Так Иванов прокомментировал ситуацию вокруг полигона "Ядрово" в Волоколамске, передает "Интерфакс"
.
По его мнению, основной путь решения проблемы свалок - строительство современных заводов по переработке мусора, однако это займет не один десяток лет. Комментировать действия властей Московской области в ситуации с "Ядрово" спецпредставитель президента не стал. "Я не оцениваю действия властей, вообще", - сказал Иванов.
Напомним, в Подмосковье планируется построить четыре мусоросжигательных завода, которые официально называются заводами "термического обеззараживания". Строительство первого планировалось начать в мае
в Воскресенском районе. Генподрядчиком выступает компания "РТ-Инвест".
Еще два завода к 2022 году планируется ввести в Солнечногорском и Ногинском районах. В конце минувшего года генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов сказал, что Подмосковью нужно еще как минимум четыре завода
, чтобы покончить с захоронением отходов на полигонах. Губернатор Московской области Андрей Воробьев после этого сообщил, что следующие четыре завода, "скорее всего", появятся.
Между тем местные жители требуют приостановить проект "Чистая страна"
, предполагающий строительство мусоросжигательных заводов, провести его аудит в Счетной палате и ФАС, а также проанализировать в Генпрокуратуре. По итогам работы комиссии предлагается создать новое ведомство, главной задачей которого стал бы поиск максимально эффективных технологий обращения с отходами, позволяющих уйти от захоронения мусора на полигонах и не прибегать к сжиганию. Однако прислушиваться к их словам чиновники не готовы: в начале марта подмосковных активистов, которые привезли в администрацию президента РФ 300 обращений против строительства мусоросжигательных заводов, выгнали, пригрозив вызвать полицию
и заявив, что курьер берет откуда-то данные незнакомых людей и от их имени подает обращения.