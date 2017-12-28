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Иванов: для решения проблем со свалками в Подмосковье нужны десятилетия
26 марта 2018 г. | Время публикации 15:22 | Последние изменения 17:05
Рубрики: Экология  
 
Пресс-служба Президента России
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов назвал проблему свалок одной из "самых острых и запущенных проблем экологии вообще, потому что мы десятилетиями этим не занимались". Так Иванов прокомментировал ситуацию вокруг полигона "Ядрово" в Волоколамске, передает "Интерфакс".

По его мнению, основной путь решения проблемы свалок - строительство современных заводов по переработке мусора, однако это займет не один десяток лет. Комментировать действия властей Московской области в ситуации с "Ядрово" спецпредставитель президента не стал. "Я не оцениваю действия властей, вообще", - сказал Иванов.

Напомним, в Подмосковье планируется построить четыре мусоросжигательных завода, которые официально называются заводами "термического обеззараживания". Строительство первого планировалось начать в мае в Воскресенском районе. Генподрядчиком выступает компания "РТ-Инвест".

Еще два завода к 2022 году планируется ввести в Солнечногорском и Ногинском районах. В конце минувшего года генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов сказал, что Подмосковью нужно еще как минимум четыре завода, чтобы покончить с захоронением отходов на полигонах. Губернатор Московской области Андрей Воробьев после этого сообщил, что следующие четыре завода, "скорее всего", появятся.

Между тем местные жители требуют приостановить проект "Чистая страна", предполагающий строительство мусоросжигательных заводов, провести его аудит в Счетной палате и ФАС, а также проанализировать в Генпрокуратуре. По итогам работы комиссии предлагается создать новое ведомство, главной задачей которого стал бы поиск максимально эффективных технологий обращения с отходами, позволяющих уйти от захоронения мусора на полигонах и не прибегать к сжиганию. Однако прислушиваться к их словам чиновники не готовы: в начале марта подмосковных активистов, которые привезли в администрацию президента РФ 300 обращений против строительства мусоросжигательных заводов, выгнали, пригрозив вызвать полицию и заявив, что курьер берет откуда-то данные незнакомых людей и от их имени подает обращения.
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