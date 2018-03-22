На полигоне "Ядрово" начали устранять протечку потенциально опасной жидкости

25 марта 2018 г. Жители Волоколамска сообщили о ночных взрывах на полигоне "Ядрово". МЧС считает, что все в порядке

По словам горожан, ночью стояла "неописуемая вонь", от которой невозможно было спастись даже в квартирах. При этом системы мониторинга показывали, что вредных веществ в воздухе нет.