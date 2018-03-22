На полигоне "Ядрово" начали устранять протечку потенциально опасной жидкости

Власти Волоколамского района Подмосковья рассчитывают в течение пяти-семи дней устранить на свалке "Ядрово" утечку фильтрата - жидкости, образующейся при гниении отходов. Об этом сообщил и. о. главы района Андрей Вихарев, отметив, что срок зависит от внешних факторов.
"Задача - откачать где-то 50 кубов и понизить уровень на полтора метра, в этом случае уже утечки за территорию не будет", - сказал чиновник, слова которого приводит "Интерфакс"
. Фильтрат будет откачиваться в резиновую емкость. Жидкость отправят на анализ, чтобы уточнить ее состав и опасность для окружающей среды.
Ранее планировалось вывозить фильтрат с "Ядрово" для очистки в Солнечногорский район, но теперь решено очищать его до технической воды прямо на полигоне с помощью передвижной станции очистки. Сроки ее доставки на "Ядрово" пока не называются. По словам начальника полигона Ивана Кудельского, весенние таяние снега не приведет к увеличению объема фильтрата, так как откосы свалки закрыты грунтом.
Напомним, в ночь на 25 марта жители Волколамска сообщали о новом выбросе
со свалки, рассказывали о доносившихся оттуда хлопках и сильном зловонии. Зампред губернатора Московской области Александр Чупраков признал превышение предельно допустимой нормы сероводорода в семь раз, однако назвал его кратковременным, и заявил, что среднесуточного превышения по сероводороду не было.
Советник министра экологии и природопользования Московской области Мария Комкова в свою очередь сообщила РИА "Новости"
, что "небольшой" разовый выброс газа ликвидировали за полчаса. По ее словам, отравлений не зафиксировано, "никто не госпитализирован, было только несколько обращений в местную ЦРБ по поводу жжения в горле".
Комкова отметила, что в результате выброса было зафиксировано превышение не в семь раз, а в 4,8 раза. "Был неприятный запах, но он появился после того, как мы закончили все работы. Сначала выявили дырку на теле полигона, ее затампонировали быстро, но за счет того, что небольшой кусок газа вышел, он через какое-то время дошел до города и потом пошли жалобы от жителей о том, что пахнет", - пояснила советник министра. По ее словам, пока на полигоне не будет установлена система дегазации, возможны "незначительные" выбросы - то есть до середины лета.
В середине апреля старую часть свалки, которая создавалась по устаревшим требованиям и эксплуатировалась с нарушениями, обещают закрыть. К 15 июня там запустят систему утилизации свалочного газа, которая будет работать как минимум 10-15 лет, а также систему сборки и очистки фильтрата. До 15 июня две аэрозольные пушки
дважды в сутки опрыскивают "Ядрово" реагентом с биобактериями, которые разлагают органические соединения, вызывающие неприятный запах. Впрочем, активистам района при посещении свалки отказались демонстрировать работу пушек.