Экологи опасаются выбросов свалочного газа по всему Подмосковью

Экоактивисты отмечают, что недавние инциденты, связанные со свалкой "Ядрово" и другими свалками, могут стать лишь началом масштабной экологической катастрофы: с наступлением весны гниение на переполненных свалках усилится и выбросы газа начнутся по всей области. У чиновников же попросту нет системного представления о работе с отходами, сообщает портал "Московский активист"
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Активисты напоминают, что проблема с вывозом и переработкой мусора в Московской агломерации существует не первый год: еще в 2015 - 2016 годах жители Ногинска, Электростали, Электроуглей и Балашихи выступили против полигонов "Кучино" и "Тимохово", в ответ на что власти заявили о намерении создавать новые полигоны и мусоросжигательные заводы. При этом, как показал пример полигона "Малинки"
в Новой Москве, площадки для полигонов создаются без углубления и изоляции свалки от грунтовых вод.
Кроме того, 15 полигонов твердых бытовых отходов для Москвы переполнены, а локальные полигоны не рассчитаны на потоки московского мусора и после года-двух использования для общемосковских нужд также переполняются. Необходимых в таких случаях систем дегазации на свалках нет: из-за переполнения фильтрат перестает умещаться в предусмотренную изоляцию на дне свалки и попадает в грунтовые воды. По мнению активистов, с наступлением весны процессы гниения на переполненных свалках активизируются, и выбросы "свалочного газа" вкупе с загрязнением грунтовых вод и рек пройдут по всей территории Московской области.
Другой источник мусорной проблемы - безудержное строительство жилья: по данным активистов, ни московские, ни областные чиновники при согласовании строек не учитывают вывоз мусора. "Похоже, у чиновников нет системного представления ни о работе с отходами, ни об устойчивом развитии территорий вообще", - делают вывод активисты. Ситуацию может усугубить строительство новых мусоросжигательных заводов: если их руководство сэкономит на печах, это приведет к сильным выбросам, а сжигание неразделенных отходов приведет к загрязнению воздуха диоксинами. А если учесть планы по реновации и связанное с ней большое количество мусора из хлорсодержащих полимеров, проблема может стать еще серьезнее.
Решить ее предлагается с помощью целого комплекса мер, первое место среди которых занимает повсеместное внедрение раздельного сбора отходов, которые можно перерабатывать. По словам активистов, пока разделение отходов обязательно только для производств и предприятий торговли и питания, тогда как для граждан сортировка мусора по-прежнему является экзотикой. На кухнях предлагается устанавливать измельчители для отходов животного и растительного происхождения по аналогии с водосчетчиками: граждане, установившие такие измельчители, получат скидку по платежам за ЖКУ. Также предлагается создавать системы компостирования растительных отходов.
Кроме того, предлагается оборудовать все имеющиеся полигоны ТБО системами дегазации и переработки свалочного газа в электроэнергию и тепло. Как подчеркивают активисты, такие схемы успешно работают в США, в России же при строительстве полигонов не предусматривают ни извлечение газа, ни его переработку. Сжигать же предлагается только бесхлорные отходы, оставшиеся после сортировки, которые невозможно переработать, закомпостировать или обезвредить через систему канализации.