Экологи опасаются выбросов свалочного газа по всему Подмосковью

26 марта 2018 г. Иванов: для решения проблем со свалками в Подмосковье нужны десятилетия

Представитель президента РФ по вопросам экологии Сергей Иванов назвал проблему свалок одной из "самых острых и запущенных ". Решить ее можно за счет строительства заводов по переработке мусора, однако это займет десятилетия.