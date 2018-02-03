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Москвичам пообещали исторический год по темпам открытия метро: новые станции каждый месяц
26 марта 2018 г. | Время публикации 10:48 | Последние изменения 10:55
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
Нынешний год войдет в историю метростроения Москвы по темпам открытия новых станций, сообщил в субботу заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Мы уже сдали с начала года восемь станций. Всего запланирован ввод 24 станций. Это лучший результат за всю историю метростроения Москвы", - цитирует его ТАСС.

Он напомнил, что на прошлой неделе открылись три станции Люблинско-Дмитровской линии метро - "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селегерская". В строительстве принимали участие 1,5 тысячи человек. "Буквально за два дня их мобилизуем для строительства участка Калининско-Солнцевской линии метро от "Раменок" до "Рассказовки". Сейчас все силы брошены на то, чтобы каждый месяц сдавать новый объект", - сказал Хуснуллин.

Семь станций Калининско-Солнцевской линии планируется открыть в начале лета, их готовность приближается к ста процентам. По словам заммэра, "Рассказовка" готова на 98%, ее могут закончить в апреле, "Ново-Переделкино" - на 96%, ее надеются подготовить к 10 мая. Готовность станции "Боровское шоссе" оценивается в 95%, ее планируется сдать до середины мая, передает РИАМО.

На участке также расположены станции "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово" и "Солнцево". К концу лета в столице планируется открыть участок новой Кожуховской линии от "Некрасовки" до "Косино". В конце февраля открылся первый участок Большой кольцевой линии метро (бывшее название - третий пересадочный контур") - "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА", "Петровский парк".
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