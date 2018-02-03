Москвичам пообещали исторический год по темпам открытия метро: новые станции каждый месяц

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

25 марта 2018 г. В мэрии озвучили актуальные сроки строительства нового участка Кожуховской линии метро

Из-за работ по проходке тоннеля Кожуховской линии метро до 30 марта включительно закрыты три станции "фиолетовой" ветки подземки - "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект".

22 марта 2018 г. Три новые станции открылись на Люблинско-Дмитровской линии метро