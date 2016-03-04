Интерьеры московских поликлиник приведут к единому стилю через пять лет

10 августа 2017 г. Здания столичных поликлиник получат новый дизайн

В едином стиле оформят вывески, информационные стенды, стойки ресепшен, стены, велопарковки, игровые зоны и другие зоны поликлиник. При этом дизайн детских, взрослых и стоматологических поликлиник будет отличаться.