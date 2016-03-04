Интерьеры московских поликлиник приведут к единому стилю через пять лет

Московские власти планируют привести к единому стилю интерьеры всех городских поликлиник в течение пяти лет. Об этом в интервью порталу столичной мэрии
рассказал заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Погонин.
"Внедрение нового дизайна
в первых медучреждениях начнется в этом году. В течение примерно пяти лет мы планируем оформить в едином стиле все медицинские организации города", - отметил Погонин. В новом дизайне московских поликлиник будут преобладать синий цвет и его оттенки, а все отделения (терапевтическое, хирургическое, эндокринологическое и прочие) предполагается оформить в разных цветах. По словам Погонина, так пациентам будет проще и удобнее ориентироваться внутри поликлиники.
Чиновник также отметил, что в столице продолжится совершенствование Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). "Мы работаем над тем, чтобы пациент во время записи к специалисту мог указывать цель своего визита в поликлинику. Это позволит более эффективно использовать врачебные часы, а также увеличить время работы с пациентом. Например, если человеку нужно просто получить справку в бассейн, система сразу направит его в специальный кабинет выдачи справок и направлений, а не к врачу общей практики", - пояснил он. Кроме того, до конца года у кабинетов дежурных врачей во всех поликлиниках установят электронные табло, что также будет способствовать большей эффективности их работы.
Это не первая новация такого рода в последнее время. Напомним, в 2016 году по инициативе жителей столицы в поликлиниках появилась новая система навигации
. Надписи и схемы показывают расположение кабинетов, отделений и зон для посетителей. У лифтов и на лестницах появились поэтажные указатели, которые помогают сориентироваться на месте. А на всех этажах установили стенды-вертушки с подробной информацией о работе медицинской организации и дополнительных услугах.