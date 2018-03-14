Жители Клина и Серпухова протестуют против свалок вслед за Волоколамском

В выходные жители Волоколамска пришли к зданию горадминистрации, требуя немедленного закрытия свалки "Ядрово". Тем временем жители Клина, недовольные запахами с полигона "Алексинский карьер", также вышли на пикеты. Они опасаются, что после закрытия свалки в Волоколамске мусор повезут в Клин, пишет "Коммерсант"
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В субботу, 24 марта, возле здания администрации Волоколамска состоялся митинг, около тысячи участников которого требовали немедленного закрытия свалки "Ядрово". В воскресенье днем в Волоколамске прошел еще один пикет, участники которого начали собирать подписи под обращением в совет депутатов с просьбой не допустить утверждения главой района Андрея Вихарева, поддержать кандидатуру из числа волоколамцев. Подписи будут собираться в течение нескольких дней, сообщает РБК
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"В 2014 году, когда "выбирали" Гаврилова, губернатор Воробьев всячески за него агитировал, говорил, что это очень эффективный менеджер. Прошло четыре года, Гаврилова он уволил, а сейчас нам повторяют ту же самую мантру: вот вам новый самый эффективный менеджер. Мы ему не верим. Мы хотим, чтобы главой района был местный житель, который здесь живет, понимает все проблемы, имеет контакт с населением. Мы против всех варягов", - заявил Business FM
организатор митинга против свалки "Ядрово" Артем Любимов.
На субботнем совещании с участием Вихарева активисты пожаловались, что врачи при отравлениях ставят в карточке диагноз ОРВИ, а потом неофициально объясняют, какие лекарства "ребенку нужно по факту дать". Вихарев пообещал закрыть старую часть полигона 13 апреля, установить там голландскую систему утилизации газа и начать рекультивацию, а также открыть на полигоне новую свалку по технологиям, исключающим распространение газов. После совещания активистов отвезли на полигон, где велись работы по утрамбовке мусора. Жители обратили внимание на резкий неприятный запах и попросили показать аэрозольные пушки, которые якобы установили на полигоне для борьбы с запахами. Но демонстрировать их работу активистам не стали.
Между тем днем в воскресенье жители Волоколамска в социальных сетях массово сообщили о новых выбросах
свалочного газа с полигона "Ядрово". По словам многих участников сообщества "Волоколамск Подслушано", в городе творилось "что-то неописуемое", запах чувствовался и на улицах, и в квартирах. Однако подмосковное управление МЧС утром в воскресенье выступило с заявлением, что превышений концентраций загрязняющих веществ в воздухе зафиксировано не было.
В субботу на пикет вышли и жители Клинского района: с 2013 года на местный полигон "Алексинский карьер" стали свозить отходы из других регионов, после чего в Клину и близлежащих деревнях стали ощущать неприятный запах. Участники пикета жалуются на тошноту и резкую головную боль после восьми часов вечера: по их словам, из-за работы свалки невозможно дышать даже в комнате с плотно закрытыми окнами, однако в министерстве здравоохранения Подмосковья заявляют, что обращений в медицинские учреждения Клина по поводу отравления не зафиксировано, сообщает РИАМО
. Теперь жители опасаются, что после закрытия "Ядрово" увеличится нагрузка на их мусорный полигон, как это произошло после закрытия полигона "Кучино" летом 2017 года.
Как рассказала одна из жительниц Клина, на местный полигон приходит больше тысячи машин в день, тогда как по нормативам количество машин в день не может превышать 74. "Мы обращались в огромное количество средств массовой информации. Когда мы озвучиваем, что это "Алексинский карьер", что это Клин, нам говорят, что наша тема - это запрет, что нам нельзя про вас писать и так далее", - заявила она.
О похожей ситуации сообщают и жители Серпухова, где также резко выросло число мусоровозов на подъездах к свалкам. Откуда везут мусор, непонятно, но местный полигон "Лесная" уже перегружен и запах оттуда невыносимый. "Сейчас поставили камеру, идет отслеживание, мы уже конкретно с 16 января знаем, сколько пришло на полигон. С 16 января по 16 марта завезено 186 тысяч тонн отходов. За два месяца - почти 200 тысяч тонн, то есть за год они завезут миллион. Этот полигон вообще не рассчитан на такое количество, - жалуется жительница Серпухова Надежда Червочкина. - Мы кричим и достучаться никуда не можем. В Генеральную прокуратуру тоже отправляли письма, все это спускается в Министерство экологии. Все завернуто на это Министерство экологии Московской области, ему дали все права и полномочия, а оно еще семь лет требует для того, чтобы разрулить эту ситуацию".
Глава "Альянса зеленых" Александр Закондырин рассказал, что значительная часть московского мусора распределяется между полигонами "Алексинский карьер", "Тимохово", "Воловичи", "Торбеево" и "Ядрово". "Если закрыть "Ядрово" или снизить количество машин с мусором туда, то все это пойдет в "Алексинский карьер"", - заявил Закондырин.
Утром в воскресенье, 25 марта, жители Коломны перекрыли дорогу на полигон "Воловичи"
- они утверждали, что из-за запаха со свалки дети стали жаловаться на головные боли. Местная жительница Ирина добавила, что протестующие не пропустили на полигон порядка 20 мусоровозов. В администрации Коломенского городского округа заявили, что мусоровозы пропускала на полигон полиция, а в районе, жители которого жаловались на неприятный запах, "никакой вони нет".
На акции протеста также вышли жители деревни Свистягино
, которые перекрыли дорогу к строящемуся мусоросжигательному заводу, и жители Рузского городского округа. Местные жители утверждают, что в 5 км от Тучково, возле деревни Морево, свозят твердые бытовые отходы в раскопанный карьер: в течение последних двух недель каждый день заезжает 20–30 мусоровозов. На акцию вышли около 500 человек.