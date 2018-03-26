Задержанная за сбыт наркотиков умерла, употребив неизвестное вещество на глазах полицейских

Следователи выясняют обстоятельства смерти женщины в столичном отделе полиции. Как сообщил агентству "Москва"
источник в правоохранительных органах, инцидент произошел 21 марта, когда в ОВД "Марьино" доставили 38-летнюю москвичку, задержанную за сбыт наркотиков.
"Перед личным досмотром было принято решение о приглашении понятых, в связи с чем женщину оставили наедине с сотрудницей полиции. Задержанная при полицейской достала из трусов неустановленный предмет и употребила его, а вскоре почувствовала себя нехорошо. На место вызвали скорую помощь, но спасти гражданку не удалось, она умерла в отделе полиции", - сказал источник. По факту случившегося ведется проверка.