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Задержанная за сбыт наркотиков умерла, употребив неизвестное вещество на глазах полицейских
26 марта 2018 г. | Время публикации 17:51
Рубрики: Происшествия  
 
Global Look Press
Следователи выясняют обстоятельства смерти женщины в столичном отделе полиции. Как сообщил агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, инцидент произошел 21 марта, когда в ОВД "Марьино" доставили 38-летнюю москвичку, задержанную за сбыт наркотиков.

"Перед личным досмотром было принято решение о приглашении понятых, в связи с чем женщину оставили наедине с сотрудницей полиции. Задержанная при полицейской достала из трусов неустановленный предмет и употребила его, а вскоре почувствовала себя нехорошо. На место вызвали скорую помощь, но спасти гражданку не удалось, она умерла в отделе полиции", - сказал источник. По факту случившегося ведется проверка.

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