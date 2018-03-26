

Москвичей ждут ночные морозы до минус 15 градусов Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



"Сейчас мы находимся в теплом секторе циклона. Температура воздуха в понедельник, 26 марта, в районе 3-5 градусов. Завтра мы уже будем находиться за холодным фронтом этого циклона. Ночи будут довольно холодные — минус 10 - минус 15 градусов. Температура в дневные часы будет слабо положительная", - рассказала Позднякова. По ее словам, к выходным погода улучшится, осадков не ожидается: ночью в столице будет до минус 5 - минус 8 градусов, днем до пяти градусов тепла.



В пресс-службе Гидрометцентра России также заявили, что средняя суточная температура на этой неделе будет отставать от климатической нормы и останется отрицательной. Как сообщается



Ожидается налипание мокрого снега, местами гололед. Ночью от минус двух до ноля градусов в Москве и минус 3 - плюс 2 градуса по области, на севере региона до минус 8 градусов. Днем прогнозируются небольшие осадки, будет не выше ноля - плюс двух градусов в Москве и минус 3 - плюс 2 градуса в Подмосковье. Местами сохранятся порывы северного ветра до 12-17 метров в секунду.



В среду, 28 марта, погода будет без осадков. Ночью похолодает до минус 12-10 градусов в столице и минус 15-10 градусов по области. Днем максимальная температура составит минус 2-0 градусов в Москве и минус 4-плюс 1 градус в Подмосковье. В четверг, 29 марта, без осадков, ночью морозно, днем будет на градус теплее: минус 1-плюс 1 градус в Москве и минус 4-плюс 1 градус по области.



В пятницу, 30 марта, местами пройдет небольшой снег. Ночные температуры составят минус 13-8 градусов, днем прогнозируется минус 2-плюс 3 градусов. В субботу, 31 марта, без осадков, ночью минус 11-6 градусов, днем потеплеет до 0- плюс 5 градусов. Температура в Москве к середине недели может опуститься до минус 15 градусов в ночные часы, сообщила РБК главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."Сейчас мы находимся в теплом секторе циклона. Температура воздуха в понедельник, 26 марта, в районе 3-5 градусов. Завтра мы уже будем находиться за холодным фронтом этого циклона. Ночи будут довольно холодные — минус 10 - минус 15 градусов. Температура в дневные часы будет слабо положительная", - рассказала Позднякова. По ее словам, к выходным погода улучшится, осадков не ожидается: ночью в столице будет до минус 5 - минус 8 градусов, днем до пяти градусов тепла.В пресс-службе Гидрометцентра России также заявили, что средняя суточная температура на этой неделе будет отставать от климатической нормы и останется отрицательной. Как сообщается на сайте Гидрометцентра , в ночь на вторник, 27 марта, в столице пройдут небольшие, местами умеренные, осадки в виде дождя, переходящего в снег.Ожидается налипание мокрого снега, местами гололед. Ночью от минус двух до ноля градусов в Москве и минус 3 - плюс 2 градуса по области, на севере региона до минус 8 градусов. Днем прогнозируются небольшие осадки, будет не выше ноля - плюс двух градусов в Москве и минус 3 - плюс 2 градуса в Подмосковье. Местами сохранятся порывы северного ветра до 12-17 метров в секунду.В среду, 28 марта, погода будет без осадков. Ночью похолодает до минус 12-10 градусов в столице и минус 15-10 градусов по области. Днем максимальная температура составит минус 2-0 градусов в Москве и минус 4-плюс 1 градус в Подмосковье. В четверг, 29 марта, без осадков, ночью морозно, днем будет на градус теплее: минус 1-плюс 1 градус в Москве и минус 4-плюс 1 градус по области.В пятницу, 30 марта, местами пройдет небольшой снег. Ночные температуры составят минус 13-8 градусов, днем прогнозируется минус 2-плюс 3 градусов. В субботу, 31 марта, без осадков, ночью минус 11-6 градусов, днем потеплеет до 0- плюс 5 градусов.



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