Преподаватели журфака МГУ пожаловались на ликвидацию кафедры русского языка, известной во всем мире Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Как сообщается в письме ректору, кафедра стилистики, по замыслу декана факультета журналистики Елены Вартановой, должна быть "неоправданно реорганизована" и объединена с кафедрой теории и методики редактирования. Это, в частности, приведет к переработке учебных планов и основных фундаментальных курсов. "Наша кафедра - уникальное достояние Московского университета. Ее знают и признают во всем мире", - отмечается в обращении, подписанном десятью преподавателями. Аналогичные письма направлены в администрацию президента и министру образования РФ Ольге Васильевой.



Как пояснила профессор Наталья Клушина, решение о создании новой кафедры стилистики русского языка и редактирования было принято в феврале этого года ученым советом факультета, а окончательное решение должно быть принято сегодня ученым советом МГУ. Протестующие отмечают, что мнение сотрудников кафедры при этом не учитывается, а в голосовании по поводу объединения им было отказано. После того, как о скандале появилась информация в соцсетях, на сотрудников кафедры стилистики начали оказывать психологическое давление.



"После того как мы с коллегами выразили свое аргументированное несогласие с решением администрации факультета журналистики, нас бездоказательно обвинили в саботаже, клевете и доведении до инфаркта и. о. заведующего кафедрой стилистики Владимира Славкина. Но Владимир Вячеславович болен уже очень давно", - сказала Клушина. По ее словам, для оценки поведения протестующих преподавателей было созвано заседание совета профессорского собрания факультета. Теперь противники объединения опасаются ухудшения условий труда.



Преподаватели кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ пожаловались ректору Виктору Садовничему на насильственное объединение с кафедрой теории и методики редактирования. Кроме того, протестующие сотрудники жалуются на "психологическое давление" коллег, сообщает агентство"Москва" Как сообщается в письме ректору, кафедра стилистики, по замыслу декана факультета журналистики Елены Вартановой, должна быть "неоправданно реорганизована" и объединена с кафедрой теории и методики редактирования. Это, в частности, приведет к переработке учебных планов и основных фундаментальных курсов. "Наша кафедра - уникальное достояние Московского университета. Ее знают и признают во всем мире", - отмечается в обращении, подписанном десятью преподавателями. Аналогичные письма направлены в администрацию президента и министру образования РФ Ольге Васильевой.Как пояснила профессор Наталья Клушина, решение о создании новой кафедры стилистики русского языка и редактирования было принято в феврале этого года ученым советом факультета, а окончательное решение должно быть принято сегодня ученым советом МГУ. Протестующие отмечают, что мнение сотрудников кафедры при этом не учитывается, а в голосовании по поводу объединения им было отказано. После того, как о скандале появилась информация в соцсетях, на сотрудников кафедры стилистики начали оказывать психологическое давление."После того как мы с коллегами выразили свое аргументированное несогласие с решением администрации факультета журналистики, нас бездоказательно обвинили в саботаже, клевете и доведении до инфаркта и. о. заведующего кафедрой стилистики Владимира Славкина. Но Владимир Вячеславович болен уже очень давно", - сказала Клушина. По ее словам, для оценки поведения протестующих преподавателей было созвано заседание совета профессорского собрания факультета. Теперь противники объединения опасаются ухудшения условий труда.



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