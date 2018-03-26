Преподаватели журфака МГУ пожаловались на ликвидацию кафедры русского языка, известной во всем мире

Преподаватели кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ пожаловались ректору Виктору Садовничему на насильственное объединение с кафедрой теории и методики редактирования. Кроме того, протестующие сотрудники жалуются на "психологическое давление" коллег, сообщает агентство"Москва"
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Как сообщается в письме ректору, кафедра стилистики, по замыслу декана факультета журналистики Елены Вартановой, должна быть "неоправданно реорганизована" и объединена с кафедрой теории и методики редактирования. Это, в частности, приведет к переработке учебных планов и основных фундаментальных курсов. "Наша кафедра - уникальное достояние Московского университета. Ее знают и признают во всем мире", - отмечается в обращении, подписанном десятью преподавателями. Аналогичные письма направлены в администрацию президента и министру образования РФ Ольге Васильевой.
Как пояснила профессор Наталья Клушина, решение о создании новой кафедры стилистики русского языка и редактирования было принято в феврале этого года ученым советом факультета, а окончательное решение должно быть принято сегодня ученым советом МГУ. Протестующие отмечают, что мнение сотрудников кафедры при этом не учитывается, а в голосовании по поводу объединения им было отказано. После того, как о скандале появилась информация в соцсетях, на сотрудников кафедры стилистики начали оказывать психологическое давление.
"После того как мы с коллегами выразили свое аргументированное несогласие с решением администрации факультета журналистики, нас бездоказательно обвинили в саботаже, клевете и доведении до инфаркта и. о. заведующего кафедрой стилистики Владимира Славкина. Но Владимир Вячеславович болен уже очень давно", - сказала Клушина. По ее словам, для оценки поведения протестующих преподавателей было созвано заседание совета профессорского собрания факультета. Теперь противники объединения опасаются ухудшения условий труда.