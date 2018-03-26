NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
26
марта
pda
Поиск
Архив

Преподаватели журфака МГУ пожаловались на ликвидацию кафедры русского языка, известной во всем мире
26 марта 2018 г. | Время публикации 14:49 | Последние изменения 17:09
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Преподаватели кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ пожаловались ректору Виктору Садовничему на насильственное объединение с кафедрой теории и методики редактирования. Кроме того, протестующие сотрудники жалуются на "психологическое давление" коллег, сообщает агентство"Москва".

Как сообщается в письме ректору, кафедра стилистики, по замыслу декана факультета журналистики Елены Вартановой, должна быть "неоправданно реорганизована" и объединена с кафедрой теории и методики редактирования. Это, в частности, приведет к переработке учебных планов и основных фундаментальных курсов. "Наша кафедра - уникальное достояние Московского университета. Ее знают и признают во всем мире", - отмечается в обращении, подписанном десятью преподавателями. Аналогичные письма направлены в администрацию президента и министру образования РФ Ольге Васильевой.

Как пояснила профессор Наталья Клушина, решение о создании новой кафедры стилистики русского языка и редактирования было принято в феврале этого года ученым советом факультета, а окончательное решение должно быть принято сегодня ученым советом МГУ. Протестующие отмечают, что мнение сотрудников кафедры при этом не учитывается, а в голосовании по поводу объединения им было отказано. После того, как о скандале появилась информация в соцсетях, на сотрудников кафедры стилистики начали оказывать психологическое давление.

"После того как мы с коллегами выразили свое аргументированное несогласие с решением администрации факультета журналистики, нас бездоказательно обвинили в саботаже, клевете и доведении до инфаркта и. о. заведующего кафедрой стилистики Владимира Славкина. Но Владимир Вячеславович болен уже очень давно", - сказала Клушина. По ее словам, для оценки поведения протестующих преподавателей было созвано заседание совета профессорского собрания факультета. Теперь противники объединения опасаются ухудшения условий труда.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
26.03.2018   21:33
2
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 26 марта 2018 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>