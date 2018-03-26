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В ночь на вторник в столице пройдет дождь и снег
26 марта 2018 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
В ночь на вторник, 27 марта, в столице пройдет дождь и снег, сообщает Гидрометцентр России. Ночью в столице будет облачно, небольшие, местами умеренные осадки (дождь, переходящий в снег), налипание мокрого снега, местами гололед.

Температура в Москве от минус двух до ноля градусов, по области минус три - плюс два градуса, на севере до минус 8 градусов, ветер юго-западный с переходом на северный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду. Днем облачно с прояснениями, небольшие осадки, температура в Москве от ноля до плюс двух, по области по области минус три - плюс два градуса, ветер северной четверти 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду. Местами гололедица.
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Понедельник, 26 марта 2018 г. // Последняя новость 20:00
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