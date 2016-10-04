СК начал проверку сообщений о женщине-ветеране, которую выгнали из московской квартиры

28 апреля 2017 г. СК проверит информацию о попытке хищения квартиры у 93-летнего ветерана

Один из мошенников забрал у женщины документы на квартиру, после чего ее поместили в психиатрическую лечебницу и потребовали признать невменяемой через суд. Женщину пришлось отбивать силой: делом заинтересовались в СК.