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СК начал проверку сообщений о женщине-ветеране, которую выгнали из московской квартиры
26 марта 2018 г. | Время публикации 09:37 | Последние изменения 13:44
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Столичные следователи начали проверку информации в СМИ о ветеране труда, которая несколько лет живет у соседки из-за того, что родственница выгнала ее из квартиры. Указание провести проверку дал руководитель Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов, говорится на сайте ведомства.

24 марта портал VistaNews сообщил, что 88-летняя ветеран труда и Великой Отечественной войны Валентина Егорова уже четыре года живет у соседки, так как ее собственную квартиру заняла жена покойного сына. По данным издания, она живет там с другим мужчиной и не пускает пожилую свекровь. Также сообщается, что ветерана выгнали из квартиры с побоями.

По словам Егоровой, полиция игнорирует ее заявления. Только после обращения в Госдуму некий депутат, имя которого не приводится, пообещал, что в ситуацию вмешается Следственный комитет. "В рамках проверки будет дана юридическая оценка всем обстоятельствам, изложенным в публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в ГСУ СК по Москве.

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