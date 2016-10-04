СК начал проверку сообщений о женщине-ветеране, которую выгнали из московской квартиры

Столичные следователи начали проверку информации в СМИ о ветеране труда, которая несколько лет живет у соседки из-за того, что родственница выгнала ее из квартиры. Указание провести проверку дал руководитель Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов, говорится на сайте ведомства
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24 марта портал VistaNews
сообщил, что 88-летняя ветеран труда и Великой Отечественной войны Валентина Егорова уже четыре года живет у соседки, так как ее собственную квартиру заняла жена покойного сына. По данным издания, она живет там с другим мужчиной и не пускает пожилую свекровь. Также сообщается, что ветерана выгнали из квартиры с побоями.
По словам Егоровой, полиция игнорирует ее заявления. Только после обращения в Госдуму некий депутат, имя которого не приводится, пообещал, что в ситуацию вмешается Следственный комитет. "В рамках проверки будет дана юридическая оценка всем обстоятельствам, изложенным в публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в ГСУ СК по Москве.