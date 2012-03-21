Митинг "За чистый воздух" может пройти в столице 7 апреля

Активисты подали в правительство Москвы уведомление о проведении митинга "За чистый воздух" 7 апреля. Об этом сообщил на своей странице в Facebook
координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.
"Утром 26 марта представители московских и подмосковных общественных организаций подали в правительство Москвы уведомление о проведении 7 апреля на площади Революции митинга "За чистый воздух, за благоприятную экологию" и против "мусорной" мафии"
, - написал Удальцов. По его словам, на митинге будет поддержана инициатива по проведению референдумов в Московской области за отказ от устаревшей технологии сжигания мусора и за раздельный сбор мусора, а также будут выдвинуты требования о закрытии мусорных полигонов.
Предполагаемое количество участников акции - две тысячи человек, к участию в акции будут приглашены участники инициативной группы из Волоколамского района, которые выступают за закрытие мусорного полигона "Ядрово", и представители аналогичных инициативных групп из других районов Подмосковья. Напомним, в минувшие выходные вслед за жителями Волоколамска на пикеты вышли жители Клинского района, которые опасаются, что после закрытия полигона в Волоколамске мусор перенаправят на местные свалки
. Также жители района также жалуются на симптомы отравления, схожего с "волоколамским", хотя в министерстве здравоохранения Подмосковья это отрицают.