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Митинг "За чистый воздух" может пройти в столице 7 апреля
26 марта 2018 г. | Время публикации 12:04 | Последние изменения 13:44
Рубрики: Общество  
 
© РИА Новости / Владимир Песня
Активисты подали в правительство Москвы уведомление о проведении митинга "За чистый воздух" 7 апреля. Об этом сообщил на своей странице в Facebook координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.

"Утром 26 марта представители московских и подмосковных общественных организаций подали в правительство Москвы уведомление о проведении 7 апреля на площади Революции митинга "За чистый воздух, за благоприятную экологию" и против "мусорной" мафии", - написал Удальцов. По его словам, на митинге будет поддержана инициатива по проведению референдумов в Московской области за отказ от устаревшей технологии сжигания мусора и за раздельный сбор мусора, а также будут выдвинуты требования о закрытии мусорных полигонов. Предполагаемое количество участников акции - две тысячи человек, к участию в акции будут приглашены участники инициативной группы из Волоколамского района, которые выступают за закрытие мусорного полигона "Ядрово", и представители аналогичных инициативных групп из других районов Подмосковья. Напомним, в минувшие выходные вслед за жителями Волоколамска на пикеты вышли жители Клинского района, которые опасаются, что после закрытия полигона в Волоколамске мусор перенаправят на местные свалки. Также жители района также жалуются на симптомы отравления, схожего с "волоколамским", хотя в министерстве здравоохранения Подмосковья это отрицают.
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