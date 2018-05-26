Москвичи посетовали на превращение моста возле Парка Горького в место для драк и пьянок Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



Как отмечает



Мост представляет собой стеклянный "парник" длиной в 130 метров. Внутри "парника" три грязно-желтых будки для охраны. Крытая часть моста немноголюдна: большинство людей перелезают через ограждение и забираются на арку. На многочисленные запрещающие знаки никто не обращает внимания.



Журналист стал свидетелем, как охранник моста запрыгнул на арку и начал подниматься к нарушителям, подошел к молодым девушкам и попросил у них сигарету. Прикурив, чоповец присел рядом с ними, беззаботно свесив ноги. Второй охранник, пенсионного возраста, в это время выпивал с другом водку прямо у будки.



По словам одного из охранников Андреевского моста, они периодически вызывают полицию. Стражи порядка приезжают один-два раза в день, забирают кого-нибудь одного для порядка, остальных не трогают. Если произошло что-то серьезное, правоохранители на Андреевский мост все равно не спешат: к их приезду все хулиганы уже разбегаются. Охрана признала, что драки там происходят регулярно, но "за всеми не уследишь".



За найм чоповцев отвечает ГБУ "Гормост", но там оперативно прокомментировать происходящее не смогли. Администрация Парка Горького же первым делом подчеркнула, что за события на мосту они ответственности не несут.



Местные жители сетуют в Андреевский мост возле Парка Горького в последние годы стал одним из самых популярных мест у московской молодежи и гостей столицы, однако кроме поклонников эффектных видов на город это место привлекает и любителей распивать горячительные напитки, а также агрессивно настроенных молодых людей из регионов. Местные жители сетуют, что полное отсутствие контроля за этим мостом привело к тому, что проблема распространилась на весь район.Как отмечает "МБХ Медиа" , у москвичей уже скопилось множество историй, которые позволяют утверждать, что обстановка на Андреевском мосту нездоровая. При этом дирекция Парка Горького с этим ничего не делает, а власти Москвы закрывают на происходящее глаза.Мост представляет собой стеклянный "парник" длиной в 130 метров. Внутри "парника" три грязно-желтых будки для охраны. Крытая часть моста немноголюдна: большинство людей перелезают через ограждение и забираются на арку. На многочисленные запрещающие знаки никто не обращает внимания.Журналист стал свидетелем, как охранник моста запрыгнул на арку и начал подниматься к нарушителям, подошел к молодым девушкам и попросил у них сигарету. Прикурив, чоповец присел рядом с ними, беззаботно свесив ноги. Второй охранник, пенсионного возраста, в это время выпивал с другом водку прямо у будки.По словам одного из охранников Андреевского моста, они периодически вызывают полицию. Стражи порядка приезжают один-два раза в день, забирают кого-нибудь одного для порядка, остальных не трогают. Если произошло что-то серьезное, правоохранители на Андреевский мост все равно не спешат: к их приезду все хулиганы уже разбегаются. Охрана признала, что драки там происходят регулярно, но "за всеми не уследишь".За найм чоповцев отвечает ГБУ "Гормост", но там оперативно прокомментировать происходящее не смогли. Администрация Парка Горького же первым делом подчеркнула, что за события на мосту они ответственности не несут.Местные жители сетуют в Facebook , что эта проблема уже распространилась на весь близлежащий район. "Теперь не то что неприятно ходить (мат, вопли), но и реально страшно. Я в 8 вечера свою 16-летнюю девушку уже одну не рискую выпускать", - рассказала москвичка. Один из горожан отметил, что все это началось после реконструкции Парка Горького: "До этого они бухали внутри. Сейчас бухают на мосту и близлежащих скверах. Мост надо передавать в ведение Парка Культуры, чтобы там их ЧОП стоял".



Предыдущая статья

