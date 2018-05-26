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Градозащитники обвинили посольство Армении в попытке снести часть исторической усадьбы Лазаревых
26 мая 2018 г. | Время публикации 13:20
Рубрики: Архитектура  
 
Здание посольства Армении | Global Look Press
Градозащитное движение "Архнадзор" обвинило посольство Армении в Москве в попытке снести двухэтажный служебный корпус городской усадьбы Лазаревых XVII-XIX веков. В связи с произошедшим активисты направили срочное обращение к послу республики Вардану Тоганяну, в котором подчеркивается, что данный объект является памятником архитектуры федерального значения. В самой дипмиссии заверяют, что ничего демонтировать не собирались.

По словам градозащитников, в ночь с 24 на 25 мая на территории посольства были зафиксированы работы по ручной разборке или сносу строения 1 дома N 2 по Армянскому переулку. В предмет охраны этого строения как памятника входят "материал и характер обработки фасадных поверхностей XVII - XIX веков", а также "конструкция и материал капитальных стен, перегородок и перекрытий".

Активисты утверждают, что соответствующее постановление правительства Москвы должно находиться в распоряжении посольства. "Таким образом, разборка или снос стен и перекрытий памятника выглядит как его умышленное уничтожение, то есть преступление, предусмотренное Уголовным кодексом РФ", - сказано в заявлении. В "Архнадзоре" отдельно уточнили, что принадлежность здания Армении в этом случае не может быть принята.

Градозащитники также добавили, что любые работы, даже если речь идет о реставрации, должны опираться на положительное заключение государственной экспертизы. Экспертиза, в свою очередь, подлежит публикации на электронных ресурсах департамента культурного наследия Москвы. "Нам такой текст неизвестен. Кроме того, на ограждении стройплощадки должен находиться информационный щит, извещающий о характере и правовых основаниях работ", - отметили представители движения.

Между тем в пресс-службе посольства заявили, что в историческом здании в ночь на 25 мая проводились "научно-исследовательские работы", санкционированные московской мэрией. "Работы проводятся в рамках программы по восстановлению исторического облика сооружения, утраченного со временем", - цитирует дипломатов агентство РУСАРМИНФО. Работы проводились ночью, чтобы не перекрывать проход по тротуару, прилегающему к зданию, пояснили в посольстве.

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