Блогер раскрыл фиктивный тендер на благоустройство Екатерининского парка: "подрядчик из будущего" работает там уже месяц

25 апреля 2018 г. Мэрия Москвы потратит не менее 3 миллиардов рублей на повторный ремонт вестибюлей метро

Дополнительный капитальный ремонт и реконструкция пройдут в вестибюлях и переходах на 53 станциях. Мэрия объяснила это тем, что на первом этапе благоустройства было выявлено "множество непредвиденных и скрытых работ".