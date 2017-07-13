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Блогер раскрыл фиктивный тендер на благоустройство Екатерининского парка: "подрядчик из будущего" работает там уже месяц
26 мая 2018 г. | Время публикации 12:33
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Global Look Press
Большой Екатерининский пруд в Екатерининском парке планировалось реконструировать предстоящим летом, однако строительные работы там начались задолго до того, как мэрия подвела итоги соответствующего тендера. Как отмечает у себя в блоге столичный активист Иван Ежиков, городские власти совершенно не стесняются допущенных нарушений законодательства. Пруд между тем превратился в лужу грязи, а судьбой его обитателей - уток и рыбы - крайне обеспокоены местные жители.

Тендер на капитальный ремонт пруда в Екатерининском парке стоимостью более 80 миллионов рублей был объявлен мэрией 15 мая. Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, 31 мая завершается прием заявок от потенциальных подрядчиков, а 7 июня должен состояться аукцион. Впрочем, на месте проведения работ уже давно красуется баннер, на котором в качестве подрядчика указана компания "Каскад Энерго". "Вот так замечательно у нас в городе проводятся закупки. Очень, знаете ли, конкурентно", - возмутился Ежиков.

О том, что работы в Екатерининском пруду уже ведутся, чиновники были прекрасно осведомлены. Так, глава управы Мещанского района Дмитрий Башаров еще 24 апреля опубликовал у себя в Facebook обращение к жителям, рассказав о ходе благоустройства. В своем следующем посте от 3 мая он призвал горожан не делать "преждевременные выводы" и дождаться окончания работ. "Я уверен, что в скором времени пруд и его обитатели будут снова нас радовать", - сказал он.



Отметим, что "Каскад-Энерго" входит в группу компаний "Ташир" Самвела Карапетяна. Ранее эта фирма прокладывала теплосети для океанариума на ВДНХ и занималась иллюминацией столичных улиц. Кроме того, именно "Каскад-Энерго" отвечала за скандально известную подсветку деревьев на Воробьевых горах, а в конце апреля фирма получила контракт на повторный ремонт вестибюлей и переходов на 53 станциях московского метро за 3,1 миллиарда рублей.
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