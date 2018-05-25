NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
26
мая
pda
Поиск
Архив

Участок Филевской линии метро закрылся до понедельника
26 мая 2018 г. | Время публикации 10:56
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
Наземный участок Филевской линии московского метрополитена между станциями "Киевская" и "Кунцевская" закрылся в субботу в связи с ремонтными работами на путях. В обычном режиме подземка возобновит работу в понедельник, 28 мая, в 5:30.

Уточним, что в субботу и воскресенье закрыты на вход и выход станции метро "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская". Со станции "Кунцевская" пассажиры смогут проехать по Арбатско-Покровской линии, а со станции "Киевская" - по Кольцевой и Арбатско-Покровской линиям, а также по Филевской линии до "Международной" или "Александровского сада".

На время закрытия участка перевозить пассажиров будут два бесплатных автобусных маршрута. Так, автобусы маршрута КМ1 свяжут станции метро "Киевская" и "Кунцевская" и будут следовать с промежуточными остановками у станций "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили".

Компенсационные маршруты будут работать с 5:00 до 2:00. Интервал движения не превысит двух минут. Подробную информацию о маршрутах пассажиры смогут найти на остановках наземного транспорта, а также на информационных щитах. Кроме того, у временно закрытых станций метро будут дежурить представители линейного и диспетчерского персонала "Мосгортранса", которые помогут пассажирам сориентироваться и покажут, где найти бесплатные автобусы.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Бесплатные автобусы запустят 26 и 27 мая на время закрытия участка Филевской линии метро
25 мая 2018 г.
Бесплатные автобусы запустят 26 и 27 мая на время закрытия участка Филевской линии метро
Автобусы КМ1 свяжут станции метро "Киевская" и "Кунцевская" и будут следовать с остановками у станций "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 соединит станции "Багратионовская" и "Фили".

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
26.05.2018   15:27
3
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 26 мая 2018 г. // Последняя новость 14:50
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>