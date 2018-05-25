

Участок Филевской линии метро закрылся до понедельника Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru



Уточним, что в субботу и воскресенье закрыты на вход и выход станции метро "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская". Со станции "Кунцевская" пассажиры смогут проехать по Арбатско-Покровской линии, а со станции "Киевская" - по Кольцевой и Арбатско-Покровской линиям, а также по Филевской линии до "Международной" или "Александровского сада".



На время закрытия участка перевозить пассажиров будут



Компенсационные маршруты будут работать с 5:00 до 2:00. Интервал движения не превысит двух минут. Подробную информацию о маршрутах пассажиры смогут найти на остановках наземного транспорта, а также на информационных щитах. Кроме того, у временно закрытых станций метро будут дежурить представители линейного и диспетчерского персонала "Мосгортранса", которые помогут пассажирам сориентироваться и покажут, где найти бесплатные автобусы. Наземный участок Филевской линии московского метрополитена между станциями "Киевская" и "Кунцевская" закрылся в субботу в связи с ремонтными работами на путях. В обычном режиме подземка возобновит работу в понедельник, 28 мая, в 5:30.Уточним, что в субботу и воскресенье закрыты на вход и выход станции метро "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская". Со станции "Кунцевская" пассажиры смогут проехать по Арбатско-Покровской линии, а со станции "Киевская" - по Кольцевой и Арбатско-Покровской линиям, а также по Филевской линии до "Международной" или "Александровского сада".На время закрытия участка перевозить пассажиров будут два бесплатных автобусных маршрута . Так, автобусы маршрута КМ1 свяжут станции метро "Киевская" и "Кунцевская" и будут следовать с промежуточными остановками у станций "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили".Компенсационные маршруты будут работать с 5:00 до 2:00. Интервал движения не превысит двух минут. Подробную информацию о маршрутах пассажиры смогут найти на остановках наземного транспорта, а также на информационных щитах. Кроме того, у временно закрытых станций метро будут дежурить представители линейного и диспетчерского персонала "Мосгортранса", которые помогут пассажирам сориентироваться и покажут, где найти бесплатные автобусы.



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Автобусы КМ1 свяжут станции метро "Киевская" и "Кунцевская" и будут следовать с остановками у станций "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 соединит станции "Багратионовская" и "Фили".



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