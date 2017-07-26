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Посетитель Третьяковки разворотил картину "Иван Грозный и сын его Иван"
26 мая 2018 г. | Время публикации 10:41 | Последние изменения 14:06
Рубрики: Культура  
 
Moscow-Live.ru
Полиция задержала мужчину, который в пятницу вечером повредил картину Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее в Москве, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Собеседница агентства уточнила, что заявление в полицию от сотрудника охраны Третьяковки поступило 25 мая примерно в 21:00. "Прибывшие на место сотрудники полиции задержали гражданина, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно", - заявила представитель МВД.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей.

В пресс-службе музея рассказали, что картине нанесены серьезные повреждения. "Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности самое ценное - изображения лиц и рук царя и царевича - не пострадали", - заявил представитель учреждения.

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По окончании оперативно-следственных мероприятий реставраторы музея провели неотложные аварийные работы. Были извлечены осколки стекла, произведен демонтаж картины и рамы, после чего картина была изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую.

Причины, по которым злоумышленник повредил картину, не называются. По всей вероятности, инцидент связан с личностью Ивана Грозного. Так, в 2016 году в Орле был открыт первый памятник царю, однако почти сразу монумент подвергся атаке - на голову памятника надели мешок, а в зубы коню, на котором сидит царь, вложили табличку с надписью: "Духота-то какая, темнота".

Летом прошлого года памятник Ивану Грозному появился на "Аллее правителей" в Москве. Первоначально монумент должен был стоять в городе Александров Владимирской области, но установку отменили из-за разгоревшейся вокруг памятника общественной дискуссии.

Отметим, что более 100 лет назад, картина уже подвергалась нападению. Так, 16 января 1913 года произведение пострадало от трех ударов ножом, которые нанес иконописец, старообрядец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов. После инцидента лица изображенных пришлось воссоздавать фактически заново. В реставрации участвовал сам Илья Репин, а также художник Игорь Грабарь.

После покушения 1913 года картина находится под пристальным наблюдением реставраторов, а с 1927 года постоянно хранится под стеклом.

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