Посетитель Третьяковки разворотил картину "Иван Грозный и сын его Иван"

В Третьяковской галерее вчера повредили картину Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года.

Мужчину сразу задержали. Он заявил, что картина на самом деле неправильная — Иван Грозный, мол, сына не убивал, поэтому её нужно порвать.

Идиот pic.twitter.com/8B0WigLHI7— Юлия Витязева (@Vityzeva) 26 мая 2018 г.