

Полиция опубликовала видео допроса вандала, повредившего картину Репина в Третьяковке Рубрики: Происшествия

Global Look Press



"Приехал посмотреть на картину, в восемь вечера зашел в буфет, хотел уже уходить, выпил сто грамм водки. Водку не пью, вот и накрыло чего-то", - сказал мужчина. На вопрос о том, осознает ли он тяжесть своего поступка, злоумышленник ответил утвердительно.



По словам источника







Примечательно, что на картине Ильи Репина отсутствовало антивандальное покрытие вопреки данным в служебных документах музея. Этот вопрос в настоящее время обсуждается с администрацией учреждения. Кроме того, полиции пока не удается получить записи видеокамер наблюдения: представители музея утверждают, что они по каким-то причинам не сохранились.



Как ранее заявили в пресс-службе галереи, картине были нанесены серьезные повреждения. "Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности самое ценное - изображения лиц и рук царя и царевича - не пострадали", - рассказал представитель музея.



По окончании оперативно-следственных мероприятий реставраторы музея провели неотложные аварийные работы. Были извлечены осколки стекла, произведен демонтаж картины и рамы, после чего картина была изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую.



Отметим, что более 100 лет назад, картина уже подвергалась нападению. Так, 16 января 1913 года произведение пострадало от трех ударов ножом, которые нанес иконописец, старообрядец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов. После инцидента лица изображенных пришлось воссоздавать фактически заново. В реставрации участвовал сам Илья Репин, а также художник Игорь Грабарь. После покушения 1913 года картина находится под пристальным наблюдением реставраторов, а с 1927 года постоянно хранится под стеклом. Мужчина, повредивший картину Репина "Иван Грозный и его сын Иван" в Третьяковской галерее в Москве, заявил на допросе в полиции, что перед инцидентом выпил водки. Видеозапись его беседы с правоохранителями в субботу днем распространило МВД. По предварительным данным, вандал прибыл в столицу из Воронежской области."Приехал посмотреть на картину, в восемь вечера зашел в буфет, хотел уже уходить, выпил сто грамм водки. Водку не пью, вот и накрыло чего-то", - сказал мужчина. На вопрос о том, осознает ли он тяжесть своего поступка, злоумышленник ответил утвердительно.По словам источника "Интерфакса" , мужчина является бездомным, постоянного места работы у него нет, однако он не судим и на учете в психиатрических учреждениях не состоял. Впрочем, собеседник агентства отметил, что "некоторые признаки неадекватности" у 37-летнего вандала все-таки имеются. "В ходе расследования среди прочего будет устанавливаться степень вменяемости мужчины", - подчеркнул источник.Примечательно, что на картине Ильи Репина отсутствовало антивандальное покрытие вопреки данным в служебных документах музея. Этот вопрос в настоящее время обсуждается с администрацией учреждения. Кроме того, полиции пока не удается получить записи видеокамер наблюдения: представители музея утверждают, что они по каким-то причинам не сохранились.Как ранее заявили в пресс-службе галереи, картине были нанесены серьезные повреждения. "Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности самое ценное - изображения лиц и рук царя и царевича - не пострадали", - рассказал представитель музея.По окончании оперативно-следственных мероприятий реставраторы музея провели неотложные аварийные работы. Были извлечены осколки стекла, произведен демонтаж картины и рамы, после чего картина была изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую.Отметим, что более 100 лет назад, картина уже подвергалась нападению. Так, 16 января 1913 года произведение пострадало от трех ударов ножом, которые нанес иконописец, старообрядец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов. После инцидента лица изображенных пришлось воссоздавать фактически заново. В реставрации участвовал сам Илья Репин, а также художник Игорь Грабарь. После покушения 1913 года картина находится под пристальным наблюдением реставраторов, а с 1927 года постоянно хранится под стеклом.



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