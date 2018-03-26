Станция метро "Шелепиха" спустя полгода после открытия продолжает походить на "недострой" (ФОТО)

Минувшей зимой столичные власти торжественно объявили об открытии первого участка Большой кольцевой линии метро. Располагающаяся на этом участке станция "Шелепиха", впрочем, стала наглядным образцом московского "быстростроя": спустя почти полгода там "по техническим причинам" продолжают не работать лифты, а с потолка прямо на платформу льет вода, хотя дождей в городе не было несколько дней.
На проблемы "Шелепихи" обратил внимание житель столицы Олег Морозов. "Ритуальные жертвоприношения в виде наших налогов и широкое освещение об открытии этого априори аварийного объекта по ТВ по уже давно сложившейся практике никак не повлияли на качество работ по возведению подземной чудо-юрты", - пишет Морозов на своей странице в Facebook
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Помимо уже упомянутых проблем, по его словам, на станции по-прежнему не работают информационные табло, в вестибюле одного из лифтов образовался склад строительных материалов, а "информацию о прибытии поездов загробным голосом сообщают загубленные души, не попавшие в рай". "А в остальном все отлично. Поезда пока еще ходят, потолок еще не рухнул, а инвалиды будут живы и здоровы, ибо у них практически отсутствует возможность попасть на станцию без лифта", - заключил москвич.
В комментариях к публикации горожане выражают опасения, что через несколько лет, когда Сергей Собянин уже не будет мэром, "все скороспелое будет рушиться на головы москвичей". "У нас же любят аврал. А на качество нет спроса. Все тяп-ляп", - пишет москвичка. Другой комментатор согласился: "Собянострой - катастрофы неминуемы. Воровство, распил, безграмотные строители, которые строят без проектов, а потом уже пытаются получить проектную документацию".
Напомним, в марте заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин объявил, что нынешний год войдет в историю метростроения
Москвы: новые станции планируется открывать каждый месяц.