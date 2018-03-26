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Станция метро "Шелепиха" спустя полгода после открытия продолжает походить на "недострой" (ФОТО)
26 мая 2018 г. | Время публикации 11:44
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
Минувшей зимой столичные власти торжественно объявили об открытии первого участка Большой кольцевой линии метро. Располагающаяся на этом участке станция "Шелепиха", впрочем, стала наглядным образцом московского "быстростроя": спустя почти полгода там "по техническим причинам" продолжают не работать лифты, а с потолка прямо на платформу льет вода, хотя дождей в городе не было несколько дней.

На проблемы "Шелепихи" обратил внимание житель столицы Олег Морозов. "Ритуальные жертвоприношения в виде наших налогов и широкое освещение об открытии этого априори аварийного объекта по ТВ по уже давно сложившейся практике никак не повлияли на качество работ по возведению подземной чудо-юрты", - пишет Морозов на своей странице в Facebook.

Помимо уже упомянутых проблем, по его словам, на станции по-прежнему не работают информационные табло, в вестибюле одного из лифтов образовался склад строительных материалов, а "информацию о прибытии поездов загробным голосом сообщают загубленные души, не попавшие в рай". "А в остальном все отлично. Поезда пока еще ходят, потолок еще не рухнул, а инвалиды будут живы и здоровы, ибо у них практически отсутствует возможность попасть на станцию без лифта", - заключил москвич.

В комментариях к публикации горожане выражают опасения, что через несколько лет, когда Сергей Собянин уже не будет мэром, "все скороспелое будет рушиться на головы москвичей". "У нас же любят аврал. А на качество нет спроса. Все тяп-ляп", - пишет москвичка. Другой комментатор согласился: "Собянострой - катастрофы неминуемы. Воровство, распил, безграмотные строители, которые строят без проектов, а потом уже пытаются получить проектную документацию".

Напомним, в марте заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин объявил, что нынешний год войдет в историю метростроения Москвы: новые станции планируется открывать каждый месяц.



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