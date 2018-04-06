"Бабушкина" квартира на окраине Москвы по цене номера в центре Нью-Йорка: рынок аренды обезумел из-за ЧМ

20 мая 2018 г. Иностранцев поразили астрономические ценники за аренду квартир в преддверии ЧМ-2018

Цены на аренду квартир для гостей чемпионата мира по футболу завышают более чем в три раза. "Лучше купить крутую машину и жить в ней!" - возмутился один из приезжих, узнав стоимость съема помещения с видом на стадион.