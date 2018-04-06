"Бабушкина" квартира на окраине Москвы по цене номера в центре Нью-Йорка: рынок аренды обезумел из-за ЧМ

За три недели до старта чемпионата мира по футболу московские арендодатели начали демонстрировать свои неумеренные аппетиты. Как отмечает портал Daily Storm
, российская столица в списке городов с самыми неадекватными ценами легко обошла Санкт-Петербург, Екатеринбург или Сочи. Владельцы жилья рассчитывают, что иностранцы будут вынуждены соглашаться на безумные условия из-за нехватки мест для проживания в гостиницах города.
Так, даже в "бабушкиной" квартире с протертым линолеумом и старыми обоями в 1,2 километра от станции метро "Домодедово" комнаты в день первого матча чемпионата подорожают до 15 тысяч рублей за ночь. За такую же сумму на это число предлагают номера трехзвездочные отели в километре от центра Нью-Йорка.
На Тверской улице 23 мая можно снять большую комнату с евроремонтом за 5,6 тысячи рублей. В день первого матча ЧМ-2018 этот вариант подорожает в 19 раз - до 106,2 тысячи. Как отмечают журналисты, за эти деньги в Нью-Йорке можно провести ночь в бутик-отеле в стиле ар-деко в трех минутах от Таймс-сквер, причем обслуживать вас будет личный дворецкий. Либо за схожую сумму можно отправиться в двухнедельный тур в ОАЭ и отдохнуть там в пятизвездочном отеле.
В преддверии ЧМ-2018 в интернете также появились десятки новых так называемых апартаментов. Неподалеку от "Белорусской" такая квартира обойдется в 55 тысяч рублей, апартаменты в Хорошево-Мневниках - в 67 тысяч, а на Пресненской набережной - в 240 тысяч.
На минувшей неделе приезжий канадец
в беседе с журналистами рассказал о своем опыте переговоров с "гостеприимными" москвичами. Так, в одной из квартир на Славянском бульваре хозяйка решила сдавать жилье за 110 тысяч в сутки. Гость из Канады перевел эту сумму в доллары и был поражен. "Это астрономические цифры. Мне придется почку продать, чтобы позволить эту квартиру. Слушайте, на эти деньги можно купить крутую машину и жить в ней! И ездить на стадион, это более практично", - заявил он.