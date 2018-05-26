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Третьяковская галерея оценила ущерб, нанесенный вандалом картине Репина, в 500 тысяч рублей
26 мая 2018 г. | Время публикации 18:35 | Последние изменения 18:39
Рубрики: Культура  
 
Global Look Press
Ущерб, нанесенный Третьяковской галерее мужчиной, который повредил картину Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван", составляет более 500 тысяч рублей.

"Из представленных в суд материалов следует, что ущерб, нанесенный Третьяковской галерее, составляет более 500 тысяч рублей", - сказал судья на заседании по рассмотрению ходатайства дознания об аресте подозреваемого. Об этом сообщает "Интерфакс".

В субботу Замоскворецкий суд Москвы решил продлить на 72 часа срок задержания мужчины, задержанного в Третьяковской галерее, предоставив защите возможность собрать характеризующие его материалы.

Ходатайство об аресте подозреваемого - Игоря Подпорина - будет рассмотрено во вторник, 29 мая.

В отношении Попдпорина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия"). Он был задержан накануне после того, как металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно "Иван Грозный и сын его Иван".

В пресс-службе музея в субботу сообщили, что картине нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея.

Мужчина рассказал дознавателям, что приехал в музей специально посмотреть на картину, а перед нападением выпил водки.
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