Третьяковская галерея оценила ущерб, нанесенный вандалом картине Репина, в 500 тысяч рублей

Ущерб, нанесенный Третьяковской галерее
мужчиной, который повредил картину
Ильи Репина "Иван Грозный и его сын
Иван", составляет более 500 тысяч рублей.
"Из представленных в суд материалов следует, что ущерб, нанесенный
Третьяковской галерее, составляет более 500 тысяч рублей", - сказал судья
на заседании по рассмотрению ходатайства дознания об аресте
подозреваемого. Об этом сообщает "Интерфакс"
.
В субботу Замоскворецкий суд Москвы решил продлить
на 72 часа срок задержания мужчины, задержанного в Третьяковской
галерее, предоставив защите возможность собрать характеризующие его
материалы.
Ходатайство об аресте подозреваемого - Игоря Подпорина - будет
рассмотрено во вторник, 29 мая.
В отношении Попдпорина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243
УК РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия").
Он был задержан накануне после того, как металлическим столбиком
ограждения разбил стекло картины и повредил полотно "Иван Грозный и сын
его Иван".
В пресс-службе музея в субботу сообщили, что картине нанесены
серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции и перенесена
в реставрационную мастерскую музея.
Мужчина рассказал дознавателям, что приехал в музей специально
посмотреть на картину, а перед нападением выпил водки
.