Третьяковская галерея оценила ущерб, нанесенный вандалом картине Репина, в 500 тысяч рублей

26 мая 2018 г. Полиция опубликовала видео допроса вандала, повредившего картину Репина в Третьяковке

Злоумышленник оказался 37-летним бездомным с "признаками неадекватности", который приехал в Москву из Воронежской области. В момент совершения преступления он был пьян.