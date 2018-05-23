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Посты знаменитостей с "признаниями в любви" Собянину заполонили соцсети
26 мая 2018 г. | Время публикации 16:24
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Российские знаменитости на своих страницах в социальных сетях практически одновременно начали восхвалять действующего мэра Москвы Сергея Собянина. К масштабной агитации подключились телеведущие Елена Малышева и Андрей Малахов, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, певица Полина Гагарина, артист Максим Галкин и прочие звезды шоу-бизнеса. Все это преподносится под видом стихийного движения в поддержку градоначальника, но при этом убедительно напоминает уже привычные приемы правительственных политтехнологов.

Так, например, Галкин у себя в Instagram объявил: "Сергей Семенович стал первым руководителем столицы за всю ее новейшую капиталистическую историю, которому удалось остановить и даже повернуть вспять коммерциализацию городского центра". Артистка Лариса Гузеева торжественно соглашается: "С каждым годом этого город все прекраснее и современнее, потому что им занимается человек, которому не все равно! Для тех, кто не в курсе - С.С. Собянин!"

Полина Гагарина выразила свой восторг от того, что люди в городе теперь катаются на велосипедах (чего раньше, видимо, никогда не было). "Теперь велосипеды - полноправное, быстрое, экологичное и здоровое средство передвижения. Я влюбляюсь в Москву с каждым годом все больше, мэру и людям, которые заботятся о нашем городе и своих родных городах, огромный респект", - написала певица.

Публикации сопровождаются тэгами #мэрСобянин и #ЗаСобянина. Подобную активность в интернете можно было наблюдать в апреле, когда знаменитости и популярные блогеры заполонили соцсети публикациями с хэштегом #мэрсобянин. В той акции также принимала участие Полина Гагарина. Кроме того, особой активностью отмечалась актриса Рената Литвинова.

Как ранее писала "Новая газета", схожий прием политтехнологи использовали в октябре прошлого года перед официальным стартом президентской кампании. Тогда в соцсетях резко набрали популярность публикации патриотического содержания с тэгом #жизньналаживается. Посты о том, как улучшилась жизнь в России, публиковали Ольга Бузова, Ксения Бородина, Анна Семенович и другие.

"То, что работает на федеральном уровне, дает хорошие результаты и в Москве. К любой раскрученной публичной личности люди прислушиваются, особенно поклонники. Публикации в соцсетях работают на создание общего позитивного фона и имеют свои плюсы", - пояснял руководитель экспертной группы политтехнологов "Первый советник" Владимир Перевозчиков.

О том, что мэр и его заместители тратят миллионы рублей на создание положительного образа в СМИ, говорилось неоднократно, однако точные суммы назвать практически невозможно. Как отмечал оппозиционер Алексей Навальный, "на прособянинскую и проликсутовскую заказуху" уходят сотни миллионов и миллиарды. "Вся эффективность московской мэрии проявляется только в одном. Они первые не постеснялись выделить такие гигантские бюджеты на подкуп журналистов, блогеров и экспертов, какие раньше никто и представить себе не мог", - подчеркивал политик.

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