Посты знаменитостей с "признаниями в любви" Собянину заполонили соцсети

1 сентября 2016 г. Мэр и его заместители тратят миллионы на "положительный образ" в СМИ

Согласно опубликованным данным, только на пиар Собянина и Ликсутова в одном из крупных российских изданий ежемесячно из городского бюджета уходят десятки миллионов рублей. Реальные масштабы затрат представить сложно.