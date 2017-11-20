Сотни горожан вышли на защиту парка Фили, часть которого может пойти под вырубку ради автотрассы Экология Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



"Мероприятие прошло хорошо, мирно, спокойно. К нам присоединились депутаты из соседних районов - из Дорогомилово, Фили-Давыдково, Кунцево. Поговорили о проблемах города, говорили о необходимости слышать мнение жителей при принятии крупных градостроительных решений", - отметила Мостинская.



Основными лозунгами митинга стали "Хватит врать" и "Соблюдайте закон". "Есть генеральный план, если власти хотят вносить в него какие-то изменения, они должны слушать жителей и в соответствии с законом проводить публичные слушания. Не надо пытаться втихую протаскивать решения, которые отвечают интересам застройщиков или которые основываются исключительно на мнении экономистов", - добавила собеседница радиостанции.



Жители также выступили против строительства моста в створ Новозаводской улицы с улицы Нижние Мневники, а также против расширения Новозаводской улицы до шести полос и строительства еще двух эстакад с каждой стороны. По мнению граждан, транспортные проблемы это не решит, а экологии будет нанесен непоправимый ущерб.







В начале сентября на портале Change.org появилась В воскресенье возле ДК имени Горбунова прошел митинг против вырубки части Москворецкого природного заказника, также известного как парк Фили, в угоду задуманному властями строительству магистрали от еще не существующего парламентского центра до "Москва-Сити". Один из организаторов акции, муниципальный депутат района Филевский парк Ольга Мостинская в беседе с радиостанцией "Эхо Москвы" рассказала, что в мероприятии приняли участие около 500 человек."Мероприятие прошло хорошо, мирно, спокойно. К нам присоединились депутаты из соседних районов - из Дорогомилово, Фили-Давыдково, Кунцево. Поговорили о проблемах города, говорили о необходимости слышать мнение жителей при принятии крупных градостроительных решений", - отметила Мостинская.Основными лозунгами митинга стали "Хватит врать" и "Соблюдайте закон". "Есть генеральный план, если власти хотят вносить в него какие-то изменения, они должны слушать жителей и в соответствии с законом проводить публичные слушания. Не надо пытаться втихую протаскивать решения, которые отвечают интересам застройщиков или которые основываются исключительно на мнении экономистов", - добавила собеседница радиостанции.Жители также выступили против строительства моста в створ Новозаводской улицы с улицы Нижние Мневники, а также против расширения Новозаводской улицы до шести полос и строительства еще двух эстакад с каждой стороны. По мнению граждан, транспортные проблемы это не решит, а экологии будет нанесен непоправимый ущерб.В начале сентября на портале Change.org появилась петиция с требованием отменить проект и найти другое решение транспортным проблемам. Автор обращения отмечал, что запланированные властями работы грозят вырубкой значительного массива деревьев и уничтожением экосистемы последних остатков реликтовых дубово-липовых лесов. "Не будет больше весенних первоцветов, исчезнут животные и птицы особо охраняемых видов, все еще населяющие Филевский лес и Мневниковскую пойму", - говорилось в петиции. К настоящему моменту документ подписали без малого 12 тысяч человек.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 17 сентября 2017 г. Москвичи выступили в защиту парка Фили, за счет которого власти собрались отстроить новую магистраль

Для трассы, которая протянется от еще не существующего парламентского центра к "Москва-Сити", будет вырублен значительный массив деревьев и уничтожена экосистема последних реликтовых дубово-липовых лесов.

