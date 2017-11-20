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Полиция начала проверку после видео с катающимся по МКАД четырехлетним ребенком
26 ноября 2017 г. | Время публикации 13:28 | Последние изменения 13:33
Рубрики: Автотранспорт, Происшествия  
 
Global Look Press
Столичное управление ГИБДД начало проверку после того, как в интернете появилась видеозапись с четырехлетним мальчиком, который катался по МКАД за рулем внедорожника Gelandewagen, сообщает телеканал РЕН-ТВ. Видео было опубликовано в Instagram пользователем majorka 777.

На кадрах видно, что ребенок сидит на коленях женщины и ведет автомобиль, который движется на большой скорости. Женщина почти не контролирует движение машины. При этом мальчик сам перестраивается из ряда в ряд.

"Мелкий с четырех лет двигается на "Гелике". @ariana_lopez_097 с детства учит играть в "шашки". А вы со скольки лет за рулем?" - говорится в подписи к видеозаписи.



Накануне столичная полиция также начала проверку после видео, на котором автомобиль разъезжал по пешеходным дорожкам около Кремля. "Данная видеозапись изучается столичной Госавтоинспекцией с целью привлечения водителя автомобиля к ответственности", - заявили в пресс-службе ведомости. По данным СМИ, за рулем машины находился 18-летний сын крупного бизнесмена.
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