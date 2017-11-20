Полиция начала проверку после видео с катающимся по МКАД четырехлетним ребенком

Столичное управление ГИБДД начало проверку после того, как в интернете появилась видеозапись
с четырехлетним мальчиком, который катался по МКАД за рулем внедорожника Gelandewagen, сообщает телеканал РЕН-ТВ
. Видео было опубликовано в Instagram
пользователем majorka 777.
На кадрах видно, что ребенок сидит на коленях женщины и ведет автомобиль, который движется на большой скорости. Женщина почти не контролирует движение машины. При этом мальчик сам перестраивается из ряда в ряд.
"Мелкий с четырех лет двигается на "Гелике". @ariana_lopez_097 с детства учит играть в "шашки". А вы со скольки лет за рулем?" - говорится в подписи к видеозаписи.
Накануне столичная полиция также начала проверку после видео, на котором автомобиль разъезжал
по пешеходным дорожкам около Кремля. "Данная видеозапись изучается столичной Госавтоинспекцией с целью привлечения водителя автомобиля к ответственности", - заявили в пресс-службе ведомости. По данным СМИ, за рулем машины находился 18-летний сын крупного бизнесмена.