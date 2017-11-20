Полиция начала проверку после видео с катающимся по МКАД четырехлетним ребенком

25 ноября 2017 г. Пользователи Сети обсуждают ролик с малышом, управляющим автомобилем Gelandewagen на МКАД

В Сети появилось пугающее видео, на котором ребенок управляет автомобилем на МКАД. Пользователи осудили поступок взрослых, которые похвастались "способностями" малыша.