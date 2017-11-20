По "наземному метро" в Москве будут курсировать поезда, аналогичные "Ласточкам" Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru



"Возможно, что не "Ласточки" будут курсировать, но уровень комфорта должен быть таким же", - заявил градоначальник.



Он также предположил, что первые два отрезка ("диаметра") МЦД будут перевозить в общей сложности около 80 миллионов пассажиров в год. По словам Собянина, в основном это будут новые пассажиры, раньше обычно не передвигавшиеся этим транспортом. "Для многих станции Московского центрального диаметра будут ближе, чем метро", - добавил мэр.



Собянин также подтвердил, что первые ветки МЦД протянутся от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска. Они, как ожидается, могут заработать в 2019 году. На каждом из этих диаметров будет порядка 20 станций, а на стоимость возведения данных участков из бюджета будет потрачено 3-4 миллиарда рублей.



Ранее Собянин заявил, что реализация проекта Московских центральных диаметров обойдется городу примерно Для перевозки пассажиров на так называемых Московских центральных диаметрах (МЦД) - проектируемых линий "наземного метро" - будут использоваться поезда, аналогичные "Ласточкам", курсирующим сейчас на МЦК. Об этом, как сообщает ТАСС, мэр Сергей Собянин рассказал в эфире телеканала "Россия 1"."Возможно, что не "Ласточки" будут курсировать, но уровень комфорта должен быть таким же", - заявил градоначальник.Он также предположил, что первые два отрезка ("диаметра") МЦД будут перевозить в общей сложности около 80 миллионов пассажиров в год. По словам Собянина, в основном это будут новые пассажиры, раньше обычно не передвигавшиеся этим транспортом. "Для многих станции Московского центрального диаметра будут ближе, чем метро", - добавил мэр.Собянин также подтвердил, что первые ветки МЦД протянутся от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска. Они, как ожидается, могут заработать в 2019 году. На каждом из этих диаметров будет порядка 20 станций, а на стоимость возведения данных участков из бюджета будет потрачено 3-4 миллиарда рублей.Ранее Собянин заявил, что реализация проекта Московских центральных диаметров обойдется городу примерно в 40 миллиардов рублей . Предполагается, что расходы будут разделены пополам между правительством Москвы и ОАО "Российские железные дороги" (РЖД). Мэр отдельно подчеркивал, что для строительства таких веток в виде метро понадобилось бы "около 250 миллиардов рублей и годы, годы".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 19 ноября 2017 г. Собянин оценил строительство "наземного метро" в 40 миллиардов рублей

Речь идет о так называемых Московских центральных диаметрах, интегрированных с метро и МЦК. Первыми двумя такими диаметрами станут ветки Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск.

