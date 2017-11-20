NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
27
ноября
pda
Поиск
Архив

По "наземному метро" в Москве будут курсировать поезда, аналогичные "Ласточкам"
26 ноября 2017 г. | Время публикации 11:59 | Последние изменения 13:05
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
Для перевозки пассажиров на так называемых Московских центральных диаметрах (МЦД) - проектируемых линий "наземного метро" - будут использоваться поезда, аналогичные "Ласточкам", курсирующим сейчас на МЦК. Об этом, как сообщает ТАСС, мэр Сергей Собянин рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

"Возможно, что не "Ласточки" будут курсировать, но уровень комфорта должен быть таким же", - заявил градоначальник.

Он также предположил, что первые два отрезка ("диаметра") МЦД будут перевозить в общей сложности около 80 миллионов пассажиров в год. По словам Собянина, в основном это будут новые пассажиры, раньше обычно не передвигавшиеся этим транспортом. "Для многих станции Московского центрального диаметра будут ближе, чем метро", - добавил мэр.

Собянин также подтвердил, что первые ветки МЦД протянутся от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска. Они, как ожидается, могут заработать в 2019 году. На каждом из этих диаметров будет порядка 20 станций, а на стоимость возведения данных участков из бюджета будет потрачено 3-4 миллиарда рублей.

Ранее Собянин заявил, что реализация проекта Московских центральных диаметров обойдется городу примерно в 40 миллиардов рублей. Предполагается, что расходы будут разделены пополам между правительством Москвы и ОАО "Российские железные дороги" (РЖД). Мэр отдельно подчеркивал, что для строительства таких веток в виде метро понадобилось бы "около 250 миллиардов рублей и годы, годы".
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Собянин оценил строительство "наземного метро" в 40 миллиардов рублей
19 ноября 2017 г.
Собянин оценил строительство "наземного метро" в 40 миллиардов рублей
Речь идет о так называемых Московских центральных диаметрах, интегрированных с метро и МЦК. Первыми двумя такими диаметрами станут ветки Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
27.11.2017   3:32
0
23:00 00:00 01:00 02:00 03:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 27 ноября 2017 г. // Последняя новость 26 ноября 2017 г. 18:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>