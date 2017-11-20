Полиция сорвала московскую конференцию "Открытой России" Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



"Завалилось на конференцию человек 20-30 полицейских. Они толком ничего не объясняют. Они кому-то из участников просто тихо сказали, что якобы поступил звонок о том, что неизвестные люди проносят в здание неизвестные коробки. Но это же просто глупость. Уже сто раз использовался этот метод", - заявил Соловьев.



По его словам, участники конференции удерживаются в здании для дачи объяснений. Тех, кто отказывается предоставить свои паспортные данные, из помещения не выпускают. Соловьев подчеркнул, что движение будет обжаловать действия правоохранителей, а сорванная конференция в ближайшее время продолжится дистанционно.



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Полицейские пришли в здание спустя час после начала встречи и стали опрашивать участников мероприятия. В публикации приводится комментарий корреспондента "Открытой России" Максима Литаврина, который рассказал о содержимом своего разговора с правоохранителями. "Несколько оперативников проводили опрос. Тот, который опрашивал меня, сказал, что недавно они были тут на ограблении, и им поступил звонок в "02", что здесь якобы что-то запрещенное. Они приехали посмотреть, нет ли тут оружия и наркотиков. Меня спрашивали о том, как я тут оказался. Я написал в протоколе, что он не разъяснил мне 51 статью", - сообщил Литаврин.



На минувшей неделе сотрудники полиции явились на учредительную конференцию "Открытой России" Сотрудники столичной полиции в воскресенье днем нагрянули с проверкой в помещение, где проходит конференция региональных отделений "Открытой России". Председатель движения Александр Соловьев в беседе с радиостанцией "Эхо Москвы" рассказал, что поводом для проверки якобы стала информация о том, что неизвестные лица проносят в здание коробки."Завалилось на конференцию человек 20-30 полицейских. Они толком ничего не объясняют. Они кому-то из участников просто тихо сказали, что якобы поступил звонок о том, что неизвестные люди проносят в здание неизвестные коробки. Но это же просто глупость. Уже сто раз использовался этот метод", - заявил Соловьев.По его словам, участники конференции удерживаются в здании для дачи объяснений. Тех, кто отказывается предоставить свои паспортные данные, из помещения не выпускают. Соловьев подчеркнул, что движение будет обжаловать действия правоохранителей, а сорванная конференция в ближайшее время продолжится дистанционно.На сайте "Открытой России" уточняется, что на конференции московского и подмосковного отделений движения выдвигались делегаты на общероссийскую конференцию, которая пройдет в декабре и определит позицию движения по президентским выборам.Полицейские пришли в здание спустя час после начала встречи и стали опрашивать участников мероприятия. В публикации приводится комментарий корреспондента "Открытой России" Максима Литаврина, который рассказал о содержимом своего разговора с правоохранителями. "Несколько оперативников проводили опрос. Тот, который опрашивал меня, сказал, что недавно они были тут на ограблении, и им поступил звонок в "02", что здесь якобы что-то запрещенное. Они приехали посмотреть, нет ли тут оружия и наркотиков. Меня спрашивали о том, как я тут оказался. Я написал в протоколе, что он не разъяснил мне 51 статью", - сообщил Литаврин.На минувшей неделе сотрудники полиции явились на учредительную конференцию "Открытой России" в Саратове . Тогда полицейские заявили, что им поступило сообщение о заложенной бомбе. Потом они начали утверждать, что прибыли в связи с задымлением. Представители правоохранительных органов требовали, чтобы все присутствующие в здании покинули его. Участники движения, впрочем, эвакуироваться отказались.



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