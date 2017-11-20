Из московского метро исчезнут банкоматы Сбербанка Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru



В пресс-службе ВТБ отметили, что всего в метро планируется установить 94 банкомата сроком на 65 станциях сроком на пять лет, из них 30 устройств уже установлены. Кроме того, ВТБ реализует проект по безналичной оплате проезда и пополнению карты "Тройка" с помощью банковской карты, а также зарплатный проект для сотрудников подземки.



Согласно информации на сайте госзакупок, по состоянию на сентябрь в метрополитене был установлен 101 банкомат Сбербанка. "В настоящее время Сбербанк выводит устройства самообслуживания из метрополитена, так как тендер на установку устройств на территории метрополитена выиграл другой банк", - сообщили в пресс-службе Сбербанка.



Вопрос о том, насколько доходным было сотрудничество с московским метрополитеном, в Сбербанке не прокомментировали. Подземка свой ответ также не предоставила. По мнению экспертов, опрошенных РБК, бизнес установки одних лишь банкоматов в метро крайне невыгодный из-за высокой стоимости обслуживания самих банкоматов. Однако в ситуации с ВТБ банк еще и обслуживает метрополитен по другим проектом, а потому решение по установке банкоматов выглядит более обоснованным. Банк ВТБ выиграл тендер на установку банкоматов на территории московского метрополитена и уже начал устанавливать в подземке собственные устройства, сообщает РБК . Сбербанк же, чьи банкоматы много лет работали в вестибюлях метро, должен в ближайшее время полностью демонтировать свое оборудование.В пресс-службе ВТБ отметили, что всего в метро планируется установить 94 банкомата сроком на 65 станциях сроком на пять лет, из них 30 устройств уже установлены. Кроме того, ВТБ реализует проект по безналичной оплате проезда и пополнению карты "Тройка" с помощью банковской карты, а также зарплатный проект для сотрудников подземки.Согласно информации на сайте госзакупок, по состоянию на сентябрь в метрополитене был установлен 101 банкомат Сбербанка. "В настоящее время Сбербанк выводит устройства самообслуживания из метрополитена, так как тендер на установку устройств на территории метрополитена выиграл другой банк", - сообщили в пресс-службе Сбербанка.Вопрос о том, насколько доходным было сотрудничество с московским метрополитеном, в Сбербанке не прокомментировали. Подземка свой ответ также не предоставила. По мнению экспертов, опрошенных РБК, бизнес установки одних лишь банкоматов в метро крайне невыгодный из-за высокой стоимости обслуживания самих банкоматов. Однако в ситуации с ВТБ банк еще и обслуживает метрополитен по другим проектом, а потому решение по установке банкоматов выглядит более обоснованным.



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