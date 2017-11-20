Календарная зима в Москве начнется с дождей и плюсовой температуры Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru Погода в московском регионе на последней неделе ноября и в первых числах декабря будет без существенных осадков и с колебаниями температуры - от небольшого минуса к слабоположительным отметкам, сообщил ТАСС директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, время для сугробов в Москве еще не пришло.



"Сейчас наблюдается настоящее противостояние антициклона, центр которого находится на востоке от Москвы, его отрог и определяет погоду на европейской территории, и не менее мощного циклона, который с западной Европы стремится всеми силами перемещаться в восточном направлении. Пока, в расчетах, побеждает антициклон", - отметил Вильфанд.



Из-за антициклона давление будет выше нормы и поэтому существенных осадков по-прежнему не ожидается. "Будет небольшой снег местами в понедельник - среду, со второй половины четверга и в пятницу он сменится мокрым снегом и дождем. Время для сугробов еще не настало, антициклональная погода препятствует образованию осадков", - добавил эксперт.



Таким образом, календарная зима в Москве начнется с температуры на четыре градуса выше нормы и осадков. Столбики термометров к выходным будут лишь подниматься, 2 декабря положительная температура ожидается даже ночью.



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