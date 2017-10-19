Бывшая глава совета депутатов Красносельского района потребовала "золотой парашют" в полмиллиона рублей Рубрики: Общество

Сайт органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский



"Вы сейчас, наверное, возмущены. С какой стати мы должны кормить отставных чиновников бюджетными деньгами. Однако вынужден признать: Базеева действительно имеет законное право на крупную выплату. По сути речь идет о золотых парашютах, которыми единороссы решили себя обеспечить за бюджетный счет", - рассказывает Яшин на канале "Муниципальные хроники" в



Яшин пояснил, что для получения подобных выплат даже причина отставки не играет никакой роли: "Уходишь ли ты на пенсию, проиграл выборы, все равно получаешь право выгребать деньги из бюджета".



По словам Яшина, уже на следующем заседании совета депутатов Красносельского района будет рассмотрена поправка в закон, разрешающий "золотые парашюты". Затем документ оформят в качестве законодательной инициативы и внесут на рассмотрение Мосгордумы. "Уверен, нас поддержат и жители Москвы, и советы депутатов, где демократы получили большинство", - заявил оппозиционер.



Напомним, ранее Илья Яшин



Бывшая глава муниципального округа Красносельский Алевтина Базеева, представляющая партию "Единая Россия", запросила у районного совета депутатов нового созыва выплату в размере почти 500 тысяч рублей за проделанную ей работу. При этом, как отмечает новый руководитель совета, оппозиционер Илья Яшин, требование Базеевой является совершенно легальным, поскольку соответствующие гарантии предусмотрены принятым единороссами в 2009 году городским законом."Вы сейчас, наверное, возмущены. С какой стати мы должны кормить отставных чиновников бюджетными деньгами. Однако вынужден признать: Базеева действительно имеет законное право на крупную выплату. По сути речь идет о золотых парашютах, которыми единороссы решили себя обеспечить за бюджетный счет", - рассказывает Яшин на канале "Муниципальные хроники" в YouTube Яшин пояснил, что для получения подобных выплат даже причина отставки не играет никакой роли: "Уходишь ли ты на пенсию, проиграл выборы, все равно получаешь право выгребать деньги из бюджета".По словам Яшина, уже на следующем заседании совета депутатов Красносельского района будет рассмотрена поправка в закон, разрешающий "золотые парашюты". Затем документ оформят в качестве законодательной инициативы и внесут на рассмотрение Мосгордумы. "Уверен, нас поддержат и жители Москвы, и советы депутатов, где демократы получили большинство", - заявил оппозиционер.Напомним, ранее Илья Яшин рассказывал , как в Красносельском районе при годовом бюджете в 13,5 миллиона рублей глава муниципального округа тратила 700 тысяч рублей в год на автомобиль с личным водителем.



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