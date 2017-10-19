Памятник Михаилу Булгакову появится в столице до конца 2018 года

22 ноября 2016 г. Квартира Булгакова на Большой Пироговской станет музеем

Власти объявили конкурс на разработку проекта реставрации и приспособления под музей квартиры, где в 1920–1930-х годах жил и работал писатель. Сейчас квартира находится в неудовлетворительном состоянии.