Памятник Михаилу Булгакову появится в столице до конца 2018 года

Памятник писателю Михаилу Булгакову установят в сквере возле музея писателя на Большой Пироговской улице до конца 2018 года, сообщили "Интерфаксу"
в городской администрации. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Решение об установке памятника Булгакову на Большой Пироговской было поддержано комиссией по монументальному искусству при Мосгордуме и поддержано постановлением столичного парламента. Предполагается, что финансирование изготовления памятника и постамента возьмет на себя Международный благотворительный фонд Петра Чайковского, благоустройство прилегающей территории возложено на префектуру Центрального округа.
Напомним, в ноябре прошлого года был объявлен конкурс
на разработку проекта реставрации и приспособления под музей квартиры на Большой Пироговской улице, где Михаил Булгаков написал такие произведения, как "Бег", "Кабала святош" и первую редакцию культового романа "Мастер и Маргарита". Ранее в квартире была устроена выставка
, посетители которой могли увидеть сохранившиеся страницы сожженной редакции "Мастера и Маргариты", подлинник знаменитого письма Булгакова советскому правительству, в котором писатель просит выслать его из СССР, и запись супруги Булгакова о его телефонном разговоре со Сталиным. Выставка вызвала такой ажиотаж, что вместо двух дней была продлена на неделю
.