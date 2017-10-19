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Памятник Михаилу Булгакову появится в столице до конца 2018 года
26 октября 2017 г. | Время публикации 09:48
Рубрики: Культура  
 
© РИА Новости
Памятник писателю Михаилу Булгакову установят в сквере возле музея писателя на Большой Пироговской улице до конца 2018 года, сообщили "Интерфаксу" в городской администрации. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Решение об установке памятника Булгакову на Большой Пироговской было поддержано комиссией по монументальному искусству при Мосгордуме и поддержано постановлением столичного парламента. Предполагается, что финансирование изготовления памятника и постамента возьмет на себя Международный благотворительный фонд Петра Чайковского, благоустройство прилегающей территории возложено на префектуру Центрального округа.

Напомним, в ноябре прошлого года был объявлен конкурс на разработку проекта реставрации и приспособления под музей квартиры на Большой Пироговской улице, где Михаил Булгаков написал такие произведения, как "Бег", "Кабала святош" и первую редакцию культового романа "Мастер и Маргарита". Ранее в квартире была устроена выставка, посетители которой могли увидеть сохранившиеся страницы сожженной редакции "Мастера и Маргариты", подлинник знаменитого письма Булгакова советскому правительству, в котором писатель просит выслать его из СССР, и запись супруги Булгакова о его телефонном разговоре со Сталиным. Выставка вызвала такой ажиотаж, что вместо двух дней была продлена на неделю.
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