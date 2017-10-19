"Немножко перебор": эксперты раскритиковали идею установки памятника жертвам революции на Поклонной горе Общество Рубрики: Архитектура

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Напомним, Сысоев обосновывал свое предложение тем, что, по его мнению, Россия должна помнить миллионы своих граждан, которые погибли в результате переворота. "Это важно не только номинальным увековечиванием погибших, но и закреплением их образа у молодого поколения, которое увлечено революционными трендами. А ведь известно, что любая революция заканчивается большой кровью. Об этом очень важно вспомнить сейчас, в 100-летний юбилей Октябрьской революции", - заявил депутат в беседе с



Исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов в интервью радиостанции



Не поддержали инициативу и в комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме. Глава комиссии Игорь Воскресенский, в частности, напомнил, что в ближайшее время в Москве и так появится памятник жертвам политических репрессий



Он также напомнил, что в столице уже есть памятные места, посвященные событиям 1917 года. Так, в мае текущего года был освящен храм Воскресения Христова и Новомучеников и исповедников Церкви русской, который был построен в Сретенском монастыре к 100-летию Октябрьской революции.



Воскресенский выразил уверенность, что если вопрос об установке памятника, предлагаемого Сысоевым, будет вынесен на заседание комиссии, то предложенное депутатом место на Поклонной горе точно не получит одобрения. "Поклонная гора связана с победой в Великой Отечественной войне. Какое отношение имеют жертвы 1917 года к этому комплексу? Я думаю, если придется рассматривать этот вопрос, то точно не Поклонная гора", - заключил глава комиссии.



В Музее Победы, главном объекте мемориального парка Победы на Поклонной горе, заняли нейтральную позицию. Директор музея Александр Школьник отметил, что если московские власти согласятся с установкой памятника, то его учреждение Депутат Госдумы Владимир Сысоев ранее на этой неделе обратился в Министерство культуры и к правительству Москвы с просьбой рассмотреть возможность установки памятника жертвам революции 1917 года на Поклонной горе. Такая идея пришлась по душе далеко не всем: критики инициативы считают подобный монумент "лишним", а выбранное для его установки место - абсолютно не подходящим.Напомним, Сысоев обосновывал свое предложение тем, что, по его мнению, Россия должна помнить миллионы своих граждан, которые погибли в результате переворота. "Это важно не только номинальным увековечиванием погибших, но и закреплением их образа у молодого поколения, которое увлечено революционными трендами. А ведь известно, что любая революция заканчивается большой кровью. Об этом очень важно вспомнить сейчас, в 100-летний юбилей Октябрьской революции", - заявил депутат в беседе с RT Исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов в интервью радиостанции "Говорит Москва" выступил решительно против такой идеи. "Почему Поклонная гора? Это вообще место, где увековечивается память воинов отечественных, российских, советских, разных войн - в первую очередь, Великой Отечественной войны, войны 1812 года. Мое субъективное мнение: это не самая лучшая идея. Что касается места. Что касается смысла, надо думать. Жертвы революции - кто имеется в виду? Идея с Поклонной горой абсолютно не рабочая. Это абсолютно не то место", - подчеркнул Кононов.Не поддержали инициативу и в комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме. Глава комиссии Игорь Воскресенский, в частности, напомнил, что в ближайшее время в Москве и так появится памятник жертвам политических репрессий "Стена скорби" . Этот монумент посвящен всем жертвам: как 1917 года, так и более позднего периода. "Еще один памятник жертвам, на мой взгляд, немножко перебор, тем более на Поклонной горе", - заявил Воскресенский агентству "Москва" Он также напомнил, что в столице уже есть памятные места, посвященные событиям 1917 года. Так, в мае текущего года был освящен храм Воскресения Христова и Новомучеников и исповедников Церкви русской, который был построен в Сретенском монастыре к 100-летию Октябрьской революции.Воскресенский выразил уверенность, что если вопрос об установке памятника, предлагаемого Сысоевым, будет вынесен на заседание комиссии, то предложенное депутатом место на Поклонной горе точно не получит одобрения. "Поклонная гора связана с победой в Великой Отечественной войне. Какое отношение имеют жертвы 1917 года к этому комплексу? Я думаю, если придется рассматривать этот вопрос, то точно не Поклонная гора", - заключил глава комиссии.В Музее Победы, главном объекте мемориального парка Победы на Поклонной горе, заняли нейтральную позицию. Директор музея Александр Школьник отметил, что если московские власти согласятся с установкой памятника, то его учреждение "спорить не будет" . Начальник отдела по связям с общественностью Парка Победы Марина Бережная также заявила: "Если нам спустят это решение сверху, мы подчинимся". При этом она добавила, что пока никаких приказов или рекомендаций не поступало.



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