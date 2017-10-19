Москвичей угостят якутским мороженым и крымским пловом на День народного единства Рубрики: Праздники

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



На площади Революции будут продаваться национальные кушанья жителей Центральной России - колобки, расстегаи, блины со сладкой начинкой и мясом, запеченная с пряностями тверская индейка, крендели и московские пончики. Тут же можно будет попробовать блины с корюшкой, семгой и треской, открытые пироги с грибами, уху по-волжски, саратовский рыбный суп, копченых цыплят по-саратовски и чай с клюквой, морошкой и голубикой.



На Тверской площади предложат сибирские и дальневосточные блюда - пироги с копченым сигом, закуски с солониной из говядины, кашу из полбы с отварным языком, картофельные драники с малосольным муксуном и щучьей икрой. Кроме того, в шале на площадке можно будет приобрести рыбные деликатесы и морепродукты. Посетителей Манежной площади угостят крымским пловом, блинами с адыгейским сыром и зеленью, а также с сельдью по-кубански, брусничным сбитнем и чаем с малиной и можжевельником. А на Новом Арбате можно будет попробовать блюда Кавказа - осетинские пироги, хачапури и разные виды шашлыка.



Также в праздничные дни на Тверской площади и площади Революции будут работать кулинарные школы по приготовлению национальных блюд. На площади Революции научат готовить сибирские пельмени, эскимосский акутак (мороженое) и якутский кюэрчэх (сладкое блюдо из сливок с ягодами). А на Тверской площади повара поделятся с гостями рецептами владимирской солянки, тверского чорыга (блюдо из рыбы), тульских пряников, рязанских пышек и брянских драников. Также в центре столицы организуют ремесленные мастер-классы, гостей ждет свыше 100 массовых национальных спортивных игр и забав и выступления фольклорных коллективов со всей России. С 4 по 6 ноября в честь Дня народного единства в центре столицы будут работать более 30 ресторанов-шале с национальной едой. Горожанам предложат попробовать яства разных регионов страны и научат готовить некоторые блюда в специальных кулинарных школах. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.На площади Революции будут продаваться национальные кушанья жителей Центральной России - колобки, расстегаи, блины со сладкой начинкой и мясом, запеченная с пряностями тверская индейка, крендели и московские пончики. Тут же можно будет попробовать блины с корюшкой, семгой и треской, открытые пироги с грибами, уху по-волжски, саратовский рыбный суп, копченых цыплят по-саратовски и чай с клюквой, морошкой и голубикой.На Тверской площади предложат сибирские и дальневосточные блюда - пироги с копченым сигом, закуски с солониной из говядины, кашу из полбы с отварным языком, картофельные драники с малосольным муксуном и щучьей икрой. Кроме того, в шале на площадке можно будет приобрести рыбные деликатесы и морепродукты. Посетителей Манежной площади угостят крымским пловом, блинами с адыгейским сыром и зеленью, а также с сельдью по-кубански, брусничным сбитнем и чаем с малиной и можжевельником. А на Новом Арбате можно будет попробовать блюда Кавказа - осетинские пироги, хачапури и разные виды шашлыка.Также в праздничные дни на Тверской площади и площади Революции будут работать кулинарные школы по приготовлению национальных блюд. На площади Революции научат готовить сибирские пельмени, эскимосский акутак (мороженое) и якутский кюэрчэх (сладкое блюдо из сливок с ягодами). А на Тверской площади повара поделятся с гостями рецептами владимирской солянки, тверского чорыга (блюдо из рыбы), тульских пряников, рязанских пышек и брянских драников. Также в центре столицы организуют ремесленные мастер-классы, гостей ждет свыше 100 массовых национальных спортивных игр и забав и выступления фольклорных коллективов со всей России.



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