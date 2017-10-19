Власти признали, что мигрантов в столице слишком много, но без них не обойтись Рубрики: Мигранты

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"Нам бы хотелось, чтобы мигрантов в городе не было, чтобы все работы в городе выполнились самими москвичами, но у нас два миллиона - профицит рабочих мест, которые москвичи, даже если захотят, физически выполнить не смогут. В этом году, я считаю, можно увеличить плату за патент мигрантов так, чтобы их платежи были соразмерны тому, что платят наши московские работники", - сказал Собянин, выступая с ежегодным отчетом о работе правительства перед депутатами Мосгордумы.



"Мы должны работать над тем, чтобы присутствие в городе мигрантов было оптимальным, чтобы они выполняли законы и порядок. Сегодня мигранты платят в бюджет



С другой стороны, президент фонда "Миграция XXI век", бывший замдиректора ФМС России Вячеслав Поставнин полагает, что такая мера, наоборот, приведет к росту числа нелегальных трудовых мигрантов. Об этом он сказал в эфире радиостанции



Поставнин уточнил, что после введения нового порядка легализации мигрантов и передачи этой функции столичным властям ожидалось, что в год будет оформляться около двух миллионов трудовых патентов, однако в итоге "из запланированных двух миллионов они оформили всего лишь 450 тысяч в первый год, 460 – во второй год". При этом на миграционный учет в 2016 году встало около 1,9 миллиона человек, из них получили патент только 465 тысяч человек, а полностью легальные договоры оформили только половина из них. По словам эксперта, предложенная мера свидетельствует о неэффективной работе столичного многофункционального миграционного центра.



"Меня удивляет и поражает, такой хороший подход был с созданием этого центра, я сам приветствовал, что передали в руки властей, но, на мой взгляд, менеджмент этого центра, идеология построения этой работы в центре не оправдала себя, она оказалась неэффективной", - заключил Поставнин. Правозащитники ранее заявляли, что необходимость приезжать в центр неоднократно и предоставлять сложный комплект документов



В то же время в Русской православной церкви с пониманием относятся к приглашению в Москву трудовых мигрантов в связи с тем, что в столице не хватает рабочих рук для строительства домов и дорог. Об этом на открытии VII Общецерковного съезда по социальному служению заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, которого цитирует



"Огромная территория России, ее нужно осваивать, нужно работать, а рабочих рук не хватает", - сказал патриарх, напомнив, что силами гастарбайтеров в Москве строятся дома, дороги, развязки, а также идет программа реновации. "Это не жители города Москвы, это не православные люди. Но мы с пониманием относимся к этому, потому что без приглашения так называемых гастарбайтеров всего этого сделать невозможно", - заявил патриарх. По его словам, своих людей для этого не хватает, а цифры прироста населения ничтожны.



Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в Москве необходимо уменьшить количество мигрантов, в том числе за счет увеличения платы за трудовой патент. Его слова приводит ТАСС."Нам бы хотелось, чтобы мигрантов в городе не было, чтобы все работы в городе выполнились самими москвичами, но у нас два миллиона - профицит рабочих мест, которые москвичи, даже если захотят, физически выполнить не смогут. В этом году, я считаю, можно увеличить плату за патент мигрантов так, чтобы их платежи были соразмерны тому, что платят наши московские работники", - сказал Собянин, выступая с ежегодным отчетом о работе правительства перед депутатами Мосгордумы."Мы должны работать над тем, чтобы присутствие в городе мигрантов было оптимальным, чтобы они выполняли законы и порядок. Сегодня мигранты платят в бюджет больше, чем нефтяная компания . И это еще один дополнительный источник доходов", - заключил мэр. В свою очередь, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявил о необходимости дифференцировать стоимость трудового патента в зависимости от квалификации мигрантов: стоимость патента для высококвалифицированных рабочих следовало бы сделать более низкой.С другой стороны, президент фонда "Миграция XXI век", бывший замдиректора ФМС России Вячеслав Поставнин полагает, что такая мера, наоборот, приведет к росту числа нелегальных трудовых мигрантов. Об этом он сказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы" Поставнин уточнил, что после введения нового порядка легализации мигрантов и передачи этой функции столичным властям ожидалось, что в год будет оформляться около двух миллионов трудовых патентов, однако в итоге "из запланированных двух миллионов они оформили всего лишь 450 тысяч в первый год, 460 – во второй год". При этом на миграционный учет в 2016 году встало около 1,9 миллиона человек, из них получили патент только 465 тысяч человек, а полностью легальные договоры оформили только половина из них. По словам эксперта, предложенная мера свидетельствует о неэффективной работе столичного многофункционального миграционного центра."Меня удивляет и поражает, такой хороший подход был с созданием этого центра, я сам приветствовал, что передали в руки властей, но, на мой взгляд, менеджмент этого центра, идеология построения этой работы в центре не оправдала себя, она оказалась неэффективной", - заключил Поставнин. Правозащитники ранее заявляли, что необходимость приезжать в центр неоднократно и предоставлять сложный комплект документов отпугивает мигрантов , а сами патенты не гарантируют защиту от проверок.В то же время в Русской православной церкви с пониманием относятся к приглашению в Москву трудовых мигрантов в связи с тем, что в столице не хватает рабочих рук для строительства домов и дорог. Об этом на открытии VII Общецерковного съезда по социальному служению заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, которого цитирует "Интерфакс" "Огромная территория России, ее нужно осваивать, нужно работать, а рабочих рук не хватает", - сказал патриарх, напомнив, что силами гастарбайтеров в Москве строятся дома, дороги, развязки, а также идет программа реновации. "Это не жители города Москвы, это не православные люди. Но мы с пониманием относимся к этому, потому что без приглашения так называемых гастарбайтеров всего этого сделать невозможно", - заявил патриарх. По его словам, своих людей для этого не хватает, а цифры прироста населения ничтожны.



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