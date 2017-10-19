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В метро пожаловались на нехватку полицейских из-за массовых мероприятий в городе. Мэрия этому не верит
26 октября 2017 г. | Время публикации 15:44
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
Полиция в московском метро вынуждена работать сверхурочно в связи с ограничениями на предельную численность сотрудников, строительством новых станций, а также многочисленными массовыми мероприятиями, которые организует столичная мэрия. С таким заявлением сегодня выступил врио замначальника УВД на Московском метрополитене Владимир Микулин.

По словам Микулина, основная проблема для полиции в метро связана с ограничениями штатной численности сотрудников для УВД, которые были введены указом президента РФ. "На данный момент УВД на Московском метрополитене составляет чуть более 5 тысяч сотрудников. С учетом того, что открывается 45 станций до 2020 года, нам необходимо по минимуму, чтобы два полицейских на станции стояло, 632 человека без оперативно-начальствующего, командного состава", - цитирует его РИА "Новости".

Представитель УВД на метрополитене констатировал, что из-за нехватки кадров полиции в подземке приходится "ужиматься, перераспределять силы и средства, сокращать посты".

Микулин также добавил, что в ведомстве провели оптимизацию за счет оперно-начальствующего состава, однако в ближайший год этого станет недостаточно, учитывая большое количество массовых мероприятий, включая спортивные, которые проводятся в столице. "Мы вынуждены усиляться, выводить личный состав сверх установленного времени, но так не может продолжаться вечно", - подчеркнул он.

Столичные власти, впрочем, считают, что такой проблемы в метро нет. "Там в метро работает целый отдел, делает работу достаточно эффективно. Все расчеты обеспечения массовых мероприятий делаются, каждое мероприятие проходит с учетом пропускной способности каждой станции метрополитена, где бы они не проходили", - заявил ТАСС руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

Чиновник также подчеркнул, что мэрия, помимо пропускной способности, также учитывает ремонт в метро и пиковые нагрузки. "А увеличившееся количество станций метрополитена, естественно, подразумевает большее число сотрудников. Мы над этим поэтапно работаем", - заверил представитель мэрии.
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Четверг, 26 октября 2017 г. // Последняя новость 15:44
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