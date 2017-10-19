В метро пожаловались на нехватку полицейских из-за массовых мероприятий в городе. Мэрия этому не верит Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru



По словам Микулина, основная проблема для полиции в метро связана с ограничениями штатной численности сотрудников для УВД, которые были введены указом президента РФ. "На данный момент УВД на Московском метрополитене составляет чуть более 5 тысяч сотрудников. С учетом того, что открывается 45 станций до 2020 года, нам необходимо по минимуму, чтобы два полицейских на станции стояло, 632 человека без оперативно-начальствующего, командного состава", - цитирует его



Представитель УВД на метрополитене констатировал, что из-за нехватки кадров полиции в подземке приходится "ужиматься, перераспределять силы и средства, сокращать посты".



Микулин также добавил, что в ведомстве провели оптимизацию за счет оперно-начальствующего состава, однако в ближайший год этого станет недостаточно, учитывая большое количество массовых мероприятий, включая спортивные, которые проводятся в столице. "Мы вынуждены усиляться, выводить личный состав сверх установленного времени, но так не может продолжаться вечно", - подчеркнул он.



Столичные власти, впрочем, считают, что такой проблемы в метро нет. "Там в метро работает целый отдел, делает работу достаточно эффективно. Все расчеты обеспечения массовых мероприятий делаются, каждое мероприятие проходит с учетом пропускной способности каждой станции метрополитена, где бы они не проходили", - заявил ТАСС руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.



Чиновник также подчеркнул, что мэрия, помимо пропускной способности, также учитывает ремонт в метро и пиковые нагрузки. "А увеличившееся количество станций метрополитена, естественно, подразумевает большее число сотрудников. Мы над этим поэтапно работаем", - заверил представитель мэрии. Полиция в московском метро вынуждена работать сверхурочно в связи с ограничениями на предельную численность сотрудников, строительством новых станций, а также многочисленными массовыми мероприятиями, которые организует столичная мэрия. С таким заявлением сегодня выступил врио замначальника УВД на Московском метрополитене Владимир Микулин.По словам Микулина, основная проблема для полиции в метро связана с ограничениями штатной численности сотрудников для УВД, которые были введены указом президента РФ. "На данный момент УВД на Московском метрополитене составляет чуть более 5 тысяч сотрудников. С учетом того, что открывается 45 станций до 2020 года, нам необходимо по минимуму, чтобы два полицейских на станции стояло, 632 человека без оперативно-начальствующего, командного состава", - цитирует его РИА "Новости" Представитель УВД на метрополитене констатировал, что из-за нехватки кадров полиции в подземке приходится "ужиматься, перераспределять силы и средства, сокращать посты".Микулин также добавил, что в ведомстве провели оптимизацию за счет оперно-начальствующего состава, однако в ближайший год этого станет недостаточно, учитывая большое количество массовых мероприятий, включая спортивные, которые проводятся в столице. "Мы вынуждены усиляться, выводить личный состав сверх установленного времени, но так не может продолжаться вечно", - подчеркнул он.Столичные власти, впрочем, считают, что такой проблемы в метро нет. "Там в метро работает целый отдел, делает работу достаточно эффективно. Все расчеты обеспечения массовых мероприятий делаются, каждое мероприятие проходит с учетом пропускной способности каждой станции метрополитена, где бы они не проходили", - заявил ТАСС руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.Чиновник также подчеркнул, что мэрия, помимо пропускной способности, также учитывает ремонт в метро и пиковые нагрузки. "А увеличившееся количество станций метрополитена, естественно, подразумевает большее число сотрудников. Мы над этим поэтапно работаем", - заверил представитель мэрии.



Предыдущая статья

