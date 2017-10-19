NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
26
октября
pda
Поиск
Архив

Движение в центре столицы ограничат из-за репетиции парада 7 ноября
26 октября 2017 г. | Время публикации 13:17
Рубрики: Автотранспорт  
 
АГН Москва / Зыков Кирилл
Движение в центре Москвы будет ограничено 26 октября из-за репетиции торжественного марша в честь 76-й годовщины парада 1941 года и 7 ноября - из-за самого марша. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

26 октября с 15:00 до 20:00, 31 октября и 2 ноября с 16:00 до 20:00, а также 5 и 7 ноября с 7:00 до 13:00 будет ограничено движение на площади Васильевского Спуска и на Большом Москворецком мосту в крайней правой полосе с обеих сторон. Кроме того, 5 и 7 ноября с 7:00 до 13:00 нельзя будет проехать по улице Ильинка от Старой площади до Красной площади. ГИБДД просит выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
26.10.2017   15:50
6
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 26 октября 2017 г. // Последняя новость 15:44
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>