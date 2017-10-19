Движение в центре столицы ограничат из-за репетиции парада 7 ноября Рубрики: Автотранспорт

АГН Москва / Зыков Кирилл



26 октября с 15:00 до 20:00, 31 октября и 2 ноября с 16:00 до 20:00, а также 5 и 7 ноября с 7:00 до 13:00 будет ограничено движение на площади Васильевского Спуска и на Большом Москворецком мосту в крайней правой полосе с обеих сторон. Кроме того, 5 и 7 ноября с 7:00 до 13:00 нельзя будет проехать по улице Ильинка от Старой площади до Красной площади. ГИБДД просит выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.



Движение в центре Москвы будет ограничено 26 октября из-за репетиции торжественного марша в честь 76-й годовщины парада 1941 года и 7 ноября - из-за самого марша. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.26 октября с 15:00 до 20:00, 31 октября и 2 ноября с 16:00 до 20:00, а также 5 и 7 ноября с 7:00 до 13:00 будет ограничено движение на площади Васильевского Спуска и на Большом Москворецком мосту в крайней правой полосе с обеих сторон. Кроме того, 5 и 7 ноября с 7:00 до 13:00 нельзя будет проехать по улице Ильинка от Старой площади до Красной площади. ГИБДД просит выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.



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