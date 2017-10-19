Парк откроется возле магазина IKEA в Химках в следующем году Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



Представительница компании пояснила, что IKEA Centres Russia проводит трансформацию концепта торговых центров "МЕГА", превращая их в пространство для проведения досуга. Так, парк "Мега Химки" в Москве будет включать в себя парковую пешеходную зону, велодорожки, спортивные площадки с тренажёрами, детские площадки. А уже нынешней зимой будет построен каток под открытым небом площадью 2200 квадратных метров. "Мы надеемся, что он станет очень популярным местом зимой для проведения досуга на свежем воздухе", - сказала Маршалова.



В следующем году компания IKEA Centres Russia планирует открыть парк при торговом центре "МЕГА" в Москве. Об этом на конференции в рамках форума "Аренда-2017" сообщила руководитель группы регионального маркетинга компании Валерия Маршалова, слова которой приводит "Интерфакс" Представительница компании пояснила, что IKEA Centres Russia проводит трансформацию концепта торговых центров "МЕГА", превращая их в пространство для проведения досуга. Так, парк "Мега Химки" в Москве будет включать в себя парковую пешеходную зону, велодорожки, спортивные площадки с тренажёрами, детские площадки. А уже нынешней зимой будет построен каток под открытым небом площадью 2200 квадратных метров. "Мы надеемся, что он станет очень популярным местом зимой для проведения досуга на свежем воздухе", - сказала Маршалова.



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