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В пятницу в столице ожидается мокрый снег
26 октября 2017 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
В пятницу, 27 октября, в столице ожидается гололедица и мокрый снег, сообщает Гидрометцентр России. В столице будет облачно. Ночью небольшой, местами умеренный снег, температура в Москве от минус одного до минус трех, по области до минус 6 градусов, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Днем небольшой снег, мокрый снег, температура в Москве от минус одного до плюс одного, по области от минус трех до плюс двух градусов, ветер юго-восточный, восточный 5-10 метров в секунду. Местами гололедица.
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Пятница, 27 октября 2017 г. // Последняя новость 26 октября 2017 г. 20:00
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