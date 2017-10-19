В пятницу в столице ожидается мокрый снег Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru В пятницу, 27 октября, в столице ожидается гололедица и мокрый снег, сообщает Гидрометцентр России . В столице будет облачно. Ночью небольшой, местами умеренный снег, температура в Москве от минус одного до минус трех, по области до минус 6 градусов, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Днем небольшой снег, мокрый снег, температура в Москве от минус одного до плюс одного, по области от минус трех до плюс двух градусов, ветер юго-восточный, восточный 5-10 метров в секунду. Местами гололедица.



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