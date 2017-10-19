СК расследует инцидент с участниками хоррор-квеста, под которыми провалился пол

20 июля 2017 г. В Мосгордуме предложили ужесточить требования к экстремальным квестам

По мнению депутатов, в экстремальных квестах необходимо наличие профессионального наставника, который будет подготавливать людей для прохождения. А перед допуском к квесту его участникам необходимо пройти проверку здоровья.