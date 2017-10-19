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СК расследует инцидент с участниками хоррор-квеста, под которыми провалился пол
26 октября 2017 г. | Время публикации 11:00 | Последние изменения 11:43
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Следственный комитет по Москве организовал доследственную проверку информации о получении телесных повреждений во время прохождения хоррор-квеста. Как сообщается на сайте ведомства, данные о ЧП были опубликованы в средствах массовой информации.

Из сообщения СМИ следует, что группа из восьми человек, находясь в помещении на Варшавском шоссе, во время прохождения хоррор-квеста провалилась вниз, трое из участников игры были доставлены в больницу с ушибами. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям организаторов квест-игры, которые были обязаны обеспечить личную безопасность участников мероприятия.

Живые квесты появились в России несколько лет назад, перекочевав с Запада. Новый его вид - квесты-перформансы: смесь игры и театрального действия, где вы можете управлять развитием сюжета. По словам психологов, это становится своего рода "компенсацией" за монотонность работы в офисах, позволяет испытать новые острые ощущения, отвлечься от депрессии и почувствовать вкус победы, развивает логическое мышление, интуицию, математические и даже лингвистические навыки.

Между тем мероприятиями такого рода заинтересовались в Мосгордуме: член комиссии столичного парламента по безопасности Антон Палеев предложил ввести в экстремальных квестах должность профессионального наставника, который будет подготавливать людей для прохождения, а перед допуском к квесту его участникам необходимо пройти процедуры, аналогичные тем, которые проходят водители общественного транспорта. Однако сейчас об этой идее ничего не известно.
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