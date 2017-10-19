NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
27
октября
pda
Поиск
Архив

Столичных водителей предупредили о гигантских пробках в пятницу
26 октября 2017 г. | Время публикации 16:55
Рубрики: Автотранспорт, Погода  
 
Moscow-Live.ru
В пятницу, 27 октября, на московских дорогах ожидается сложная ситуация в связи с прогнозируемой метелью, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Центра организации дорожного движения" (ЦОДД). Ожидается, что в вечерний час пик в столице могут образоваться девятибалльные пробки.

"Непогода и ограничение видимости могут негативно отразиться на дорожной ситуации и привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. Во избежание роста числа ДТП и осложнения транспортной обстановки просим автомобилистов быть внимательными на дорогах", - заявили в учреждении.

ЦОДД также напомнил водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений. Водителям также рекомендовано заменить резину на зимнюю, а при возможности - пересесть на общественный транспорт.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
27.10.2017   0:32
0
20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 27 октября 2017 г. // Последняя новость 26 октября 2017 г. 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>