Столичных водителей предупредили о гигантских пробках в пятницу Погода Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru



"Непогода и ограничение видимости могут негативно отразиться на дорожной ситуации и привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. Во избежание роста числа ДТП и осложнения транспортной обстановки просим автомобилистов быть внимательными на дорогах", - заявили в учреждении.



ЦОДД также напомнил водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений. Водителям также рекомендовано заменить резину на зимнюю, а при возможности - пересесть на общественный транспорт. В пятницу, 27 октября, на московских дорогах ожидается сложная ситуация в связи с прогнозируемой метелью, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Центра организации дорожного движения" (ЦОДД). Ожидается, что в вечерний час пик в столице могут образоваться девятибалльные пробки."Непогода и ограничение видимости могут негативно отразиться на дорожной ситуации и привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. Во избежание роста числа ДТП и осложнения транспортной обстановки просим автомобилистов быть внимательными на дорогах", - заявили в учреждении.ЦОДД также напомнил водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений. Водителям также рекомендовано заменить резину на зимнюю, а при возможности - пересесть на общественный транспорт.



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