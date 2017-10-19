РАН: "настоящего" снега в столице не будет еще около месяца

3 октября 2017 г. РАН: в Москве вероятна теплая зима из-за общей тенденции к потеплению

В связи с глобальным потеплением москвичам стоит ожидать более теплую зиму: с конца XX века температура воздуха в декабре выросла примерно на 2,5 градуса. Тем не менее о глобально теплой зиме говорить пока не приходится.