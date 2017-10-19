РАН: "настоящего" снега в столице не будет еще около месяца

Снежный покров в Москве установится не раньше середины ноября при отрицательной среднесуточной температуре. Об этом агентству "Москва"
сообщил заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук Владимир Семенов.
"Отрицательные температуры в Москве устанавливаются в первую декаду ноября, поэтому сейчас рано для устойчивого снежного покрова. Предпосылки, чтобы снег лег и не растаял, могут быть недели через две, не раньше", - заявил Семенов. Он подчеркнул, что для образования устойчивого снежного покрова необходимо, чтобы температура в течение дня составляла не меньше нуля градусов: среднесуточная температура обычно достигает отрицательных значений во второй декаде ноября.
Ранее эксперт сообщил, что зимние месяцы в столице будут более теплыми, чем обычно
, из-за тенденции к потеплению. В особенности это коснется погоды в январе и феврале, однако говорить о том, что зима будет теплой, пока рано. Говоря об изменениях климата в московском регионе, Семенов подчеркнул, что с конца XX века температура воздуха в декабре выросла примерно на 2,5 градуса. В январе она стала выше приблизительно на полтора градуса, а в феврале практически не изменилась. Осень также стала значительно теплее: температуры в октябре и ноябре выросли примерно на два градуса.