NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
27
апреля
pda
Поиск
Архив

Знак "Запрещено разговаривать с незнакомцами" на Патриарших прудах получил новый статус после очередной кражи
27 апреля 2018 г. | Время публикации 19:42 | Последние изменения 20:02
Рубрики: Культура  
 
Moscow-Live.ru
На Патриарших прудах в очередной раз украли знак "Запрещено разговаривать с незнакомцами", отсылающий к героям романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Новый знак, изготовленный из антивандальных материалов, установят на прежнем месте во время субботника 28 апреля, сообщили агентству "Москва" в пресс-службе театра имени Булгакова.

"Знак украли буквально позавчера. Он таинственным образом исчезал то ли семь, то ли восемь раз. Новый знак изготовлен из антивандальных материалов и покрыт дополнительной защитной пленкой", - рассказал собеседник агентства. Со второй половины мая копии таблички начнут продавать в сувенирной лавке музея-театра "Булгаковский дом" на Большой Садовой, 10.

Как пишет "Московский комсомолец", новая табличка получит статус городской скульптуры. Она и раньше числилась экспонатом музея и устанавливалась с разрешения управы. Теперь же ее установку согласовали с четырьмя ведомствами - ЦОДД, департаментом городского хозяйства Москвы, управой Пресненского района и префектурой ЦАО.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
27.04.2018   22:46
2
18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 27 апреля 2018 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>