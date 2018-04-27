Знак "Запрещено разговаривать с незнакомцами" на Патриарших прудах получил новый статус после очередной кражи Рубрики: Культура

Moscow-Live.ru



"Знак украли буквально позавчера. Он таинственным образом исчезал то ли семь, то ли восемь раз. Новый знак изготовлен из антивандальных материалов и покрыт дополнительной защитной пленкой", - рассказал собеседник агентства. Со второй половины мая копии таблички начнут продавать в сувенирной лавке музея-театра "Булгаковский дом" на Большой Садовой, 10.



Как пишет На Патриарших прудах в очередной раз украли знак "Запрещено разговаривать с незнакомцами", отсылающий к героям романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Новый знак, изготовленный из антивандальных материалов, установят на прежнем месте во время субботника 28 апреля, сообщили агентству "Москва" в пресс-службе театра имени Булгакова."Знак украли буквально позавчера. Он таинственным образом исчезал то ли семь, то ли восемь раз. Новый знак изготовлен из антивандальных материалов и покрыт дополнительной защитной пленкой", - рассказал собеседник агентства. Со второй половины мая копии таблички начнут продавать в сувенирной лавке музея-театра "Булгаковский дом" на Большой Садовой, 10.Как пишет "Московский комсомолец" , новая табличка получит статус городской скульптуры. Она и раньше числилась экспонатом музея и устанавливалась с разрешения управы. Теперь же ее установку согласовали с четырьмя ведомствами - ЦОДД, департаментом городского хозяйства Москвы, управой Пресненского района и префектурой ЦАО.



Предыдущая статья | Следующая статья

