Мэр Собянин опроверг слухи о системе распознавания лиц в метро

Мэр столицы Сергей Собянин опроверг слухи, связанных с работой системы распознавания лиц в метро. Как сообщалось ранее в Telegram-канале
Mash, один из пассажиров на станции метро "Фрунзенская" был задержан как находящийся в розыске, установить это удалось с помощью системы распознавания лиц. Сообщалось, что мужчина сбежал из Егорьевска, где его подозревают в грабеже.
Также сообщалось, что систему распознавания лиц начали внедрять в метро к чемпионату мира по футболу, и она обошлась в 4 миллиарда рублей. Однако столичный мэр опроверг все эти сведения. "Удивился информации об обнаружении первого преступника с помощью системы распознавания лиц в метро", - написал Собянин в своем блоге
, уточнив, что за последние два месяца с ее помощью обнаружили уже девять граждан, находящихся в розыске. По его данным, программа распознавания лиц для метрополитена обошлась не в 4 миллиарда, а в 3 миллиона рублей. Сама же система создана не под чемпионат мира по футболу, а для постоянной работы по обеспечению безопасности подземки.
Напомним, система распознавания лиц, работающая с помощью камер видеонаблюдения, заработала в подземке в марте этого года
. Как рассказали в пресс-службе ГУП "Московский метрополитен", для этого используются станции "с большим пассажиропотоком", сами их названия не раскрываются. Особое внимание уделяется станциям, расположенным в непосредственной близости от мест проведения матчей в период чемпионата мира по футболу 2018 года.
Программа способна распознавать до 20 лиц в секунду, обращаясь к фотографиям из базы федерального розыска. В случае, когда система "видит" разыскиваемого человека, информация поступает дежурному полицейскому на специальный мобильный комплекс. Сотрудник сверяет розыскное и зафиксированное фото, уточняет анкетные данные и причину розыска, после чего принимает решение о проверке документов. По итогам "пилота" будет принято решение об окончательной конфигурации и архитектуре проекта. Подобная система, сравнивающая пассажиров с фотографиями из баз розыска, работает на Казанском вокзале, а в начале нынешнего года пилотный проект по тестированию системы распознавания лиц запустили в аэропорту "Домодедово".