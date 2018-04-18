Мэр Собянин опроверг слухи о системе распознавания лиц в метро

18 апреля 2018 г. Систему распознавания лиц запустят в метро, на вокзалах и в аэропортах

Власти приступили к активному развертыванию системы распознавания лиц, находящихся в федеральном розыске. Пилотный проект запущен в метро, на вокзалах и стадионах. Эксперты говорят про неудобства для рядовых граждан.