

ЦОДД сообщил о пробках в преддверии длинных выходных Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru Центр организации дорожного движения правительства Москвы в преддверии длинных праздников предупредил водителей о затруднении движения на дорогах в субботу по направлению к области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные центра, самые большие заторы ожидаются на дорогах 28 апреля с 15:00 до 21:00. Поэтому рекомендуется перенести поездки на внепиковые часы и выезжать до 12:00 или после 21:00, а в течение дня пользоваться городским транспортом.



Кроме того, сообщается, что пробки возникнут на выездах из города, где уменьшается количество полос, ведущих в область. В числе наиболее проблемных называются Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Алтуфьевское шоссе, Мичуринский и Рязанский проспекты. Также сложно будет проехать на Ленинском и Волгоградском проспектах, Ленинградском и Волоколамском шоссе по направлению в область, на съездах с кольцевых магистралей, ТТК и МКАД.



Пробки в праздники также возможны в столице. "Возможны заторы вблизи крупных парков, торговых центров и других мест притяжения", - добавили в ЦОДД.







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Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 27.04.2018 17:37 8 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00