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ЦОДД сообщил о пробках в преддверии длинных выходных
27 апреля 2018 г. | Время публикации 12:50
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
Центр организации дорожного движения правительства Москвы в преддверии длинных праздников предупредил водителей о затруднении движения на дорогах в субботу по направлению к области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные центра, самые большие заторы ожидаются на дорогах 28 апреля с 15:00 до 21:00. Поэтому рекомендуется перенести поездки на внепиковые часы и выезжать до 12:00 или после 21:00, а в течение дня пользоваться городским транспортом.

Кроме того, сообщается, что пробки возникнут на выездах из города, где уменьшается количество полос, ведущих в область. В числе наиболее проблемных называются Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Алтуфьевское шоссе, Мичуринский и Рязанский проспекты. Также сложно будет проехать на Ленинском и Волгоградском проспектах, Ленинградском и Волоколамском шоссе по направлению в область, на съездах с кольцевых магистралей, ТТК и МКАД.

Пробки в праздники также возможны в столице. "Возможны заторы вблизи крупных парков, торговых центров и других мест притяжения", - добавили в ЦОДД.

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Пятница, 27 апреля 2018 г. // Последняя новость 17:19
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