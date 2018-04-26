Маразм, тюремный режим или обычная вежливость: новые правила поведения в аэропортах вызвали бурную реакцию

Ужесточение правил поведения в аэропортах
вызвало бурную реакцию в обществе (полный список
). Новые правила назвали "тюремным режимом", правилами "для смердов" и "маразмом". У Общественной палаты России вопросы вызвал только один пункт - о запрете лежать на креслах. А в аэропорту Внуково, на который новые поправки не распространяются, признались, что хотят их введения.
Напомним, Мособлдума "по просьбе представителей аэропортов" ввела ответственность за нарушение правил поведения в Шереметьево, Домодедово и Жуковском. Теперь пассажиров могут оштрафовать за сидение на ступеньках и полу, переодевание в туалете, бег по эскалаторам и траволаторам, прослушивание музыки без наушников, перевозку детей на багажных тележках. Также запрещается ставить багаж на сиденье и ступеньки эскалатора.
Часть поправок направлена, как пояснили в Мособлдуме, на бомжей. В частности, запрет на то, чтобы находиться на территории аэропорта больше 24 часов без билетов или брони на рейс. Сюда же относится запрет находиться в аэропорту в "пачкающей, издающей резкие и неприятные запахи" одежде или иметь при себе такой же багаж.
Нарушение правил грозит штрафами от 100 рублей до пяти тысяч рублей, для должностных и юридических лиц - выше. Рассматривать правонарушения будут мировые судьи Московской области, но, как поведение пассажиров будет регулироваться, в Мособлдуме журналистам сказать не смогли.
"Правила затронут всех, кто находится на территории и в 30-метровой зоне аэропорта. Разрабатывало правила Министерство транспорта Московской области. Со своей стороны, [мы] лишь только утвердили размер штрафа за нарушение правил пользования аэровокзальными комплексами, и не более того", - сообщил радиостанции Business FM
председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Мособлдумы Олег Григорьев. По его словам, контролировать соблюдение правил будет управление регионального административного транспортного контроля при областном Минтрансе.
В аэропорту Внуково сообщили, что хотели бы введения подобных правил. "Они в первую очередь направлены на то, чтобы регулировать ту часть гостей, которые относятся к лицам без определенного места жительства. Нельзя сказать, что здесь их толпы, но пассажирам такие люди приносят неприятные ощущения", - пояснила радиостанции "Говорит Москва"
начальник пресс-центра Внуково Мария Шаравина. При этом она выразила надежду, что "здесь не будет доходить до абсурда".
Блогер Илья Варламов раскритиковал новые правила в своем посте "Аэропорты строгого режима"
. "В окрестностях столицы открылись три новых комфортабельных СИЗО с панорамными окнами, залами ожидания и кафе", - иронизирует он. Варламов отмечает, что "во всех приличных аэропортах на полу сидеть можно", тем более странно вводить такой запрет в преддверии чемпионата мира по футболу. Блогера также возмутил запрет ставить сумки на ступеньки эскалатора, ходить по выключенным эскалаторам и траволаторам.
"Вместо того чтобы добиться создания в аэропортах комфортных условий, они хотят штрафовать вас за попытку переодеться в туалете! В залах ожидания нет комфортных мест, где можно было бы отдохнуть между перелетами. Нет розеток. Нет душей. Но эти садисты хотят штрафовать вас за сумку на кресле", - заключил Варламов.
Политик Дмитрий Гудков предположил
, что правила, направленные якобы против бомжей, на самом деле "административная попытка избавиться от беженцев
, иногда застревающих в чистой зоне". "Эти новые придуманные правила - они для смердов, черной кости, а белая обходом пронесет свое пузо в широкое кресло бизнес-класса", - пишет Гудков.
Гендиректор ассоциации "Аэропорт" гражданской авиации Виктор Горбачев в интервью "Известиям"
назвал новые правила маразмом и усомнился, что инициатива ужесточить их исходит от аэропортов. По его мнению, закон не будет работать: "Месяц погоняют, а потом на все это дело махнут рукой".
В Общественной палате (ОП) России нововведения назвали "обычными правилами вежливости" и поприветствовали их "фиксацию". "Прослушивать музыку в наушниках - это просто правило вежливости, не более того. Не вижу здесь ничего удивительного. Что касается лежать на сиденьях - это вопрос. Когда задержки рейсов, что людям делать?.. Мне кажется, что здесь администрация аэропортов должна в таких экстренных случаях отталкиваться от ситуации", - прокомментировал РИА "Новости"
секретарь ОП Валерий Фадеев.