NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
27
апреля
pda
Поиск
Архив

Июньскую жару пообещали москвичам в первые майские выходные
27 апреля 2018 г. | Время публикации 13:30 | Последние изменения 14:06
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Жаркая погода придет в Москву в майские праздники и выходные: с 29 апреля температура воздуха будет постепенно повышаться и достигнет максимума 2 мая, но не исключены кратковременные дожди. Об этом РИА "Новости" сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

"Погода будет очень теплой, днем будет все теплее и теплее, но не обойдется без кратковременных дождей. Как правило, они будут небольшие. Но 1 мая дождя будет побольше, чем в остальные дни. То, что касается температуры — к нам будет идти теплый и влажный воздух с Балкан, температура воздуха начнет постепенно повышаться", - рассказала Позднякова.

По ее словам, в первый выходной день, 29 апреля, минимальная температура в Москве днем составит 16-18 градусов. На следующий день, 30 апреля, температура повысится до 17-19 градусов. Ночи будут также умеренно теплыми: в ночь на 1 мая будет до 10 градусов, днем 20-22 градуса.

Еще более теплым будет день 2 мая: ночью 10-12, и дневная температура достигнет 23-24 градусов, на юге области до 25 градусов. "Она будет без сильного ветра, без катаклизмов в виде грозы и так далее. Жаркая, теплая, почти как бывает в конце июня", - отметила Позднякова, уточнив, что местами в столичном регионе пройдут кучевые облака с дождем.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
27.04.2018   17:29
8
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 27 апреля 2018 г. // Последняя новость 17:19
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>