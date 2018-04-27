

Июньскую жару пообещали москвичам в первые майские выходные Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



"Погода будет очень теплой, днем будет все теплее и теплее, но не обойдется без кратковременных дождей. Как правило, они будут небольшие. Но 1 мая дождя будет побольше, чем в остальные дни. То, что касается температуры — к нам будет идти теплый и влажный воздух с Балкан, температура воздуха начнет постепенно повышаться", - рассказала Позднякова.



По ее словам, в первый выходной день, 29 апреля, минимальная температура в Москве днем составит 16-18 градусов. На следующий день, 30 апреля, температура повысится до 17-19 градусов. Ночи будут также умеренно теплыми: в ночь на 1 мая будет до 10 градусов, днем 20-22 градуса.



Еще более теплым будет день 2 мая: ночью 10-12, и дневная температура достигнет 23-24 градусов, на юге области до 25 градусов. "Она будет без сильного ветра, без катаклизмов в виде грозы и так далее. Жаркая, теплая, почти как бывает в конце июня", - отметила Позднякова, уточнив, что местами в столичном регионе пройдут кучевые облака с дождем.



Жаркая погода придет в Москву в майские праздники и выходные: с 29 апреля температура воздуха будет постепенно повышаться и достигнет максимума 2 мая, но не исключены кратковременные дожди. Об этом РИА "Новости" сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова."Погода будет очень теплой, днем будет все теплее и теплее, но не обойдется без кратковременных дождей. Как правило, они будут небольшие. Но 1 мая дождя будет побольше, чем в остальные дни. То, что касается температуры — к нам будет идти теплый и влажный воздух с Балкан, температура воздуха начнет постепенно повышаться", - рассказала Позднякова.По ее словам, в первый выходной день, 29 апреля, минимальная температура в Москве днем составит 16-18 градусов. На следующий день, 30 апреля, температура повысится до 17-19 градусов. Ночи будут также умеренно теплыми: в ночь на 1 мая будет до 10 градусов, днем 20-22 градуса.Еще более теплым будет день 2 мая: ночью 10-12, и дневная температура достигнет 23-24 градусов, на юге области до 25 градусов. "Она будет без сильного ветра, без катаклизмов в виде грозы и так далее. Жаркая, теплая, почти как бывает в конце июня", - отметила Позднякова, уточнив, что местами в столичном регионе пройдут кучевые облака с дождем.



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