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В столичных поликлиниках стало проще записаться к врачу
27 апреля 2018 г. | Время публикации 12:04 | Последние изменения 14:13
Рубрики: Общество  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
В московских поликлиниках упростилась запись на прием к участковым врачам через информационные киоски. Как сообщается на портале мэра и столичного правительства, это стало возможным благодаря новому программному обеспечению.

Теперь, чтобы записаться на прием, надо нажать лишь одну кнопку на экране устройства - "Участковый врач". Прежде пользователю предлагалось выбрать из нескольких вариантов: "Терапевт участковый", "Врач общей практики" или "Педиатр участковый", если речь шла о детских медучреждениях. Кроме того, киоски стали работать быстрее благодаря новому программному обеспечению.

"Многие москвичи с инфоматами уже на ты, и консультация им, как правило, не нужна, но, чтобы избежать затруднений при записи к своему участковому врачу, эту процедуру свели буквально к нажатию одной кнопки", - пояснил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Это не первое нововведение в столичных поликлиниках последнего времени. Так, в детской поликлинике номер 133 и взрослой поликлинике номер 23 стартовал проект, благодаря которому пациенты, нуждающиеся в постоянном наблюдении врача, могут проконсультироваться со специалистом по видеосвязи с помощью смартфона.

Участие в проекте принимают 250 детей и 240 взрослых пациентов с хроническими заболеваниями. Консультации для них проводят врачи общей практики, педиатры и врачи узкой специализации. Участники получили ссылку на специальный портал, а также доступ в приложение для смартфонов, которые используются для телемедицинских консультаций. Записаться на онлайн-прием можно после очного приема у врача. Максимальная продолжительность консультации составляет 20 минут.

Также в личном кабинете у участников пилотного проекта в ближайшее время появится возможность вести электронный дневник здоровья и получить услугу "Дежурный консультант", чтобы задать уточняющие вопросы по поводу приема лекарств и назначений, полученных во время очного приема. Дежурный консультант анализирует симптоматику обращения, уточняет причину жалобы и рекомендует врача, к которому необходимо прийти на прием в поликлинику.

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