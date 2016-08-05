Мошенники осваивают новые способы продаж на рынках загородной недвижимости

23 декабря 2016 г. Мошенники присваивают квартиры москвичей под видом выдачи кредита

Мошенники выдают кредиты под залог недвижимости, сделка оформляется, как продажа квартиры с возможностью быстрого выкупа, но обратно квартиру не возвращают. В судах рассматривается более десяти подобных дел.