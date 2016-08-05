Мошенники осваивают новые способы продаж на рынках загородной недвижимости

Кризис и спад активности на рынке недвижимости привел к активизации мошенников, в особенности в столичном регионе. Как пишет "Российская газета"
, каждая четвертая сделка на рынке недвижимости имеет признаки мошенничества, а количество жалоб на незаконные действия продавцов и риелторов выросло на 20 процентов. Самые серьезные потери покупатели недвижимости терпят при покупке квартир в домах, построенных на землях для индивидуальной застройки.
В ходе продолжающегося кризиса интерес мошенников смещается на загородный рынок, где наблюдается стагнация продаж: частные постройки, особенно возведенные по индивидуальным проектам, трудно реализовать даже в условиях снижения цен. Этим пользуются мошенники, которые делят такие строения на отдельные квартиры и продают.
"Меняют входные группы, ставят перегородки и в таком виде продают это жилье. По сути, из одного дома получаются три-пять квартир. Конечно же, это является незаконным", - рассказывает руководитель компании URVISTA Алексей Петропольский. По его словам, такие схемы популярны в Москве и Подмосковье, где зафиксировано уже свыше двух тысяч эпизодов такого обмана. Особенно они популярны на дорогих загородных направлениях, где сильно просели цены на элитную недвижимость большой площади. А другие мошенники изначально планируют построить многоквартирный дом на землях, которые не предназначены для этих целей.
По словам экспертов, опознать дом, перестроенный из индивидуального в многоквартирный, не слишком сложно, однако предложения элитного жилья в 5-6 раз дешевле его изначальной стоимости кажутся выгодными и пользуются на рынке высоким спросом. При этом продать свою долю в случае возникновения каких-либо проблем люди не могут и в итоге теряют деньги. Для столичного региона эта сумма составляет 5-7 миллионов рублей.
Отметим, что мошенники, работающие на рынке недвижимости, становятся все изобретательнее, выдавая гражданам кредиты под залог недвижимости
, причем сделка оформляется как продажа квартиры с возможностью быстрого выкупа. После того, как клиент подписывает документы на продажу квартиры и обратный выкуп, квартиру сдают на регистрацию, а мошенники пропадают. Кроме того, в условиях кризиса частные маклеры и мелкие фирмы испытывают недостаток клиентов
и соглашаются на содействие в авантюрах, а порой - в криминале. Благодаря им мошенники подделывают судебные акты и используют квартиры в отсутствие хозяев.