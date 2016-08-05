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Мошенники осваивают новые способы продаж на рынках загородной недвижимости
27 апреля 2018 г. | Время публикации 10:36
Рубрики: Недвижимость  
 
Global Look Press
Кризис и спад активности на рынке недвижимости привел к активизации мошенников, в особенности в столичном регионе. Как пишет "Российская газета", каждая четвертая сделка на рынке недвижимости имеет признаки мошенничества, а количество жалоб на незаконные действия продавцов и риелторов выросло на 20 процентов. Самые серьезные потери покупатели недвижимости терпят при покупке квартир в домах, построенных на землях для индивидуальной застройки.

В ходе продолжающегося кризиса интерес мошенников смещается на загородный рынок, где наблюдается стагнация продаж: частные постройки, особенно возведенные по индивидуальным проектам, трудно реализовать даже в условиях снижения цен. Этим пользуются мошенники, которые делят такие строения на отдельные квартиры и продают.

"Меняют входные группы, ставят перегородки и в таком виде продают это жилье. По сути, из одного дома получаются три-пять квартир. Конечно же, это является незаконным", - рассказывает руководитель компании URVISTA Алексей Петропольский. По его словам, такие схемы популярны в Москве и Подмосковье, где зафиксировано уже свыше двух тысяч эпизодов такого обмана. Особенно они популярны на дорогих загородных направлениях, где сильно просели цены на элитную недвижимость большой площади. А другие мошенники изначально планируют построить многоквартирный дом на землях, которые не предназначены для этих целей.

По словам экспертов, опознать дом, перестроенный из индивидуального в многоквартирный, не слишком сложно, однако предложения элитного жилья в 5-6 раз дешевле его изначальной стоимости кажутся выгодными и пользуются на рынке высоким спросом. При этом продать свою долю в случае возникновения каких-либо проблем люди не могут и в итоге теряют деньги. Для столичного региона эта сумма составляет 5-7 миллионов рублей.

Отметим, что мошенники, работающие на рынке недвижимости, становятся все изобретательнее, выдавая гражданам кредиты под залог недвижимости, причем сделка оформляется как продажа квартиры с возможностью быстрого выкупа. После того, как клиент подписывает документы на продажу квартиры и обратный выкуп, квартиру сдают на регистрацию, а мошенники пропадают. Кроме того, в условиях кризиса частные маклеры и мелкие фирмы испытывают недостаток клиентов и соглашаются на содействие в авантюрах, а порой - в криминале. Благодаря им мошенники подделывают судебные акты и используют квартиры в отсутствие хозяев.
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Пятница, 27 апреля 2018 г. // Последняя новость 10:36
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